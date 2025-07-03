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В Москве разработали дрон-минер «Горгона»

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Кадр: Народный фронт /  ТАСС
Кадр: Народный фронт /  ТАСС.

Народный фронт: Московские изобретатели разработали тяжелый дрон-минер «Горгона»

Московские разработчики представили серию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в которую входит тяжелый дрон «Горгона». Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

«Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжелый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей"», — рассказали в организации.

Дрон «Горгона» способен нести до 10 килограммов нагрузки, а дальность полета аппарата составляет 10 километров. Беспилотник может использовать противотанковые мины ТМ-62, инженерные заряды и мины-ловушки.

Также в конструкторском бюро разработали систему ретрансляции «Персей». Установленное на дрон устройство обеспечивает передачу видеосигнала в радиусе до 30 километров. Кроме того, московские разработчики сконструировали систему донаведения с искусственным интеллектом. После захвата цели оператору остается только переключить тумблер на пульте. По словам представителя компании-производителя Руслана, испытанная дистанция захвата — 300-400 метров.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации. Аппарат получил тепловизионную камеру и систему прямого радиоуправления, которая позволяет использовать его как мощный FPV-дрон.

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