Российские дроны вооружили артиллерийскими снарядами

ВС России модернизировали 122-миллиметровые снаряды для сброса с дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России модернизировали боеприпас, который используют в самоходных артиллерийских установках «Гвоздика», для сброса с дронов. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографии показаны кумулятивные боеприпасы БК-13М калибра 122 миллиметра с новыми взрывателями, позволяющими использовать снаряды в качестве бомб.

Базовый БК-13 несет 1,8 килограмма взрывчатого вещества, которое позволит пробивать до 460 миллиметров брони. Боеприпас разработали в 1981 году.

В июне стало известно, что мультикоптеры типа «Баба-Яга», которые использует Киев, начали вооружать артиллерийскими снарядами калибра 122 и 155 миллиметров. Боеприпас с простыми стабилизаторами предназначен для сброса непосредственно над целью.

В мае китайская оборонная компания представила комплект оборудования, превращающий артиллерийские снаряды в высокоточные планирующие бомбы. Изделия получили складные крылья, хвостовое оперение и модуль наведения.