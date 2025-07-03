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Российские дроны вооружили артиллерийскими снарядами

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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВС России модернизировали 122-миллиметровые снаряды для сброса с дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России модернизировали боеприпас, который используют в самоходных артиллерийских установках «Гвоздика», для сброса с дронов. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».



На фотографии показаны кумулятивные боеприпасы БК-13М калибра 122 миллиметра с новыми взрывателями, позволяющими использовать снаряды в качестве бомб.

Базовый БК-13 несет 1,8 килограмма взрывчатого вещества, которое позволит пробивать до 460 миллиметров брони. Боеприпас разработали в 1981 году.

В июне стало известно, что мультикоптеры типа «Баба-Яга», которые использует Киев, начали вооружать артиллерийскими снарядами калибра 122 и 155 миллиметров. Боеприпас с простыми стабилизаторами предназначен для сброса непосредственно над целью.

В мае китайская оборонная компания представила комплект оборудования, превращающий артиллерийские снаряды в высокоточные планирующие бомбы. Изделия получили складные крылья, хвостовое оперение и модуль наведения.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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