Войти
Lenta.ru

ВСУ вооружили «Бабу-Ягу» артиллерийскими снарядами

71
0
0
Фото: АрміяІнформ / Wikimedia
Фото: АрміяІнформ / Wikimedia.

ВСУ начали вооружать мультикоптеры «Баба-Яга» артиллерийскими снарядами

Мультикоптеры типа «Баба-Яга», которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), начали вооружать артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на кадры, демонстрирующие использование гаубичных боеприпасов калибров 122 и 155 миллиметров с дронов. Снаряд с простыми стабилизаторами сбрасывают непосредственно над целью, что делает аппарат уязвимым перед сбросом.

Ранее в июне российские бойцы в зоне специальной военной операции рассказали, что для уничтожения тяжелых дронов-бомбардировщиков следует поражать их аккумуляторы, двигатели, платы управления и винты. Также можно использовать трассирующие боеприпасы, которые при удачном попадании могут поджечь цель.

В марте стало известно, что российский детектор «Булат» стал определять передатчики Herelink, которые используются в аппаратах типа «Баба-Яга» и беспилотниках самолетного типа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57