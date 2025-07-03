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Построенный Россией для Индии фрегат оценили

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Фото: Светлана Деменева / РИА Новости
Фото: Светлана Деменева / РИА Новости.

Глава ПСЗ Самарин: Созданный для Индии фрегат Tamal отличает новое оборудование

Созданный Прибалтийским судостроительным заводом (ПСЗ) «Янтарь» для Индии фрегат проекта Tamal отличает от предыдущей серии Tushil увеличенная доля нового оборудования, прежде всего индийского. С такой оценкой корабля выступил глава российского предприятия Илья Самарин. Об этом сообщает газета «Известия».

«Это касается гидроакустического оборудования, автоматизированного комплекса связи, РЛС обнаружения и целеуказания, системы управления стрельбой торпедами. На этом корабле установлена новая система обнаружения ядовитых газов», — сказал руководитель.

По его словам, в процессе строительства фрегата ПСЗ столкнулся со сложностями из-за введенных западными странами санкций в отношении поставок оборудования и материалов.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что Tamal создан на основе российского проекта 1135. «Это неплохое приобретение для индийского флота. Нам бы самим такой корабль не помешал бы», — заметил специалист.

Ранее компания «Рособоронэкспорт» сообщила о передаче Военно-морским силам Индии нового фрегата проекта Tamal.

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Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
1135 Буревестник
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