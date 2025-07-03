Мы в Дели: каким получился фрегат Tamal для ВМС Индии

Новый представитель проекта 11356 вооружен ЗРК «Штиль-1» и ракетами BrahMos

Фрегат Tamal проекта 11356 официально передан ВМС Индии в Калининграде. На нем установлено 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos. Гендиректор завода-изготовителя рассказал «Известиям», чем он отличается от предыдущих кораблей серии. При строительстве корабелам пришлось преодолевать трудности, связанные с санкционным давлением.

Фрегат Tamal проекта 11356 официально передан ВМС Индии в Калининграде. На нем установлено 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos. Гендиректор завода-изготовителя рассказал «Известиям», чем он отличается от предыдущих кораблей серии. При строительстве корабелам пришлось преодолевать трудности, связанные с санкционным давлением.

Каким получился фрегат Tamal

На заводе «Янтарь» в Калининграде 1 июля состоялась передача ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tamal, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это восьмой фрегат, построенный в России для этой страны, и пятый, созданный на калининградской верфи ОСК.

Корабль получил название Tamal, что в переводе с санскрита означает «Меч».

Контракт «Рособоронэкспорта» с ОСК на строительство для Индии фрегатов проекта 11356 был подписан в конце 2018 года. Он предполагает строительство двух кораблей в Калининграде и еще двух — на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

— Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии, — заявил гендиректор ОСК Андрей Пучков. — Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям. Несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты корпорации продолжат оказывать необходимое содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях.

Корабль вооружен артиллерийскими установками калибра 100 и 30 мм, ракетными комплексами и торпедным вооружением. Он оснащен современной системой ПВО, в основе которой — зенитно-ракетный комплекс «Штиль-1» с ракетами вертикального пуска. На борту может базироваться вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Фрегат способен пройти без дозаправки 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.

— Восьмой фрегат проекта 11356 — образец технологического сотрудничества. На нем установлено более 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция, — заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. — Компания сегодня активно развивает партнерство с индийскими государственными и частными предприятиями по совместной разработке и производству продукции военного назначения на территории партнера. Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведем работу.

Чем Tamal отличается от предыдущих кораблей серии

Как рассказал «Известиям» гендиректор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Илья Самарин, Tamal отличается от предыдущих кораблей серии, в частности — от корабля Tushil, который ПСЗ «Янтарь» передал ВМС Индии в декабре 2024 года.

— Основное отличие — измененный состав оборудования, в том числе увеличена доля индийского оборудования. Это касается гидроакустического оборудования, автоматизированного комплекса связи, РЛС обнаружения и целеуказания, системы управления стрельбой торпедами. На этом корабле установлена новая система обнаружения ядовитых газов, — сообщил он. — Также изменена линейка российского оборудования, в связи с переходом с аналоговой формы передачи информации на цифровую, что позволяет применять новейшие технологии для более качественного и оперативного выполнения процессов.

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По мнению Самарина, проект 11356 является очень удачным: корабли обладают прекрасными мореходными качествами и хорошо зарекомендовали себя как полноценные боевые единицы.

«Корабли проекта 11356 очень активно используются ВМС Индии. Это многофункциональные корабли, которые при относительно небольшом водоизмещении обладают высокими боевыми возможностями по борьбе с надводными, наземными, подводными и воздушными целями. Таким образом, проект 11356 полностью вписывается в современный тренд военного кораблестроения», — отмечается и в официальном сообщении ПСЗ «Янтарь».

Илья Самарин сообщил, что верфь столкнулась с трудностями в процессе строительства. Связаны они были с санкционными ограничениями, наложенными европейскими странами на поставку оборудования и материалов, предусмотренных технической спецификацией кораблей Tushil и Tamal.

Изначально корабли проекта 11356 строились для Черноморского флота России. Однако после того, как Украина отказалась поставлять двигатели для них, Россия заключила контракт с Индией.

— Фрегат был создан на базе семейства кораблей проекта 1135 в 90-е годы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Достаточно неплохой многоцелевой корабль. Два таких воюют на Черноморском флоте, один из них даже стал гвардейским. Наносят удары крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам на Украине. Но у индийцев есть своя ракета — BrahMos. Это неплохое приобретение для индийского флота. Нам бы самим такой корабль не помешал бы.

Предыдущий построенный для Индии фрегат — Tushil — «Янтарь» передал ВМС этой страны 9 декабря в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Роман Крецул