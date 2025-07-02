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В России сравнили F-16 ВСУ с истребителями Су-35

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Истребитель F-16. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Истребитель F-16. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

KP.RU: Российский истребитель Су-35С может сбить F-16 ВСУ, не выдав себя

Российские истребители Су-35С способны сбивать переданные Киеву F-16 Fighting Falcon, не выдавая себя. Возможности самолетов сравнили в публикации KP.RU.

Отмечается, что устаревшие F-16 не могут конкурировать с истребителями Су-35С поколения 4++, которые несут более совершенные радары и ракеты. «[Су-35С] могут обнаружить и уничтожить F-16 еще до того, как его пилот поймет, что где-то рядом есть российский самолет», — говорится в материале.

Также F-16 сложно использовать для поддержки наземных войск, поскольку ему придется работать в зоне действия систем противовоздушной обороны. В публикации подчеркнули, что в таком случае самолет можно потерять. По этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют F-16 для борьбы с дронами и ракетами.

В апреле издание Military Watch Magazine писало, что истребители F-16, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Они лишены современных компонентов, включая каналы передачи данных Link 16 и радиолокационные станции AN/ANG-83.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Су-35
Су-35С
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