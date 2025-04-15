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На Западе назвали украинские F-16 устаревшими

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

MWM: Переданные Киеву F-16 — это устаревшие самолеты

Истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Недостатки истребителей назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Поскольку истребители поставлялись из вторых рук странами-членами НАТО, включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию, они считаются фактически устаревшими и не имеют жизненно важных функций, таких как каналы передачи данных Link 16 или радары AESA AN/ANG-83», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что Киев использует F-16 в тылу, где самолеты прикрывают комплексы противовоздушной обороны.

В марте Киев показал полет сразу нескольких F-16. Самолеты несли ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder малой дальности.

В том же месяце французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр сообщил, что в воздушном бое в небе над Украиной F-16 американского производства проиграет российскому истребителю пятого поколения Су-57.

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