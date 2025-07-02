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Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Вице-адмирал Буриличев"

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Сообщают, что в конце июня 2025 года в Выборге на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") без огласки был произведен спуск на воду океанографического исследовательского судна "Вице-адмирал Буриличев" проекта 22011 (заводской номер 236), строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Спущенное на воду на ПАО "Выборгский судостроительный завод" океанографическое исследовательское судно "Вице-адмирал Буриличев" проекта 22011 (заводской номер 236), строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации. На заднем плане виден достраивающийся пограничный сторожевой корабль 1-го ранга ледового класса "Пурга" проекта 23550. Выборг, 29.06.2025 (с) В. Ратников via forums.airbase.ru

Церемония закладки океанографического исследовательского судна "Вице-адмирал Буриличев" проекта 22011 (заводской номер 236) была произведена на Выборгском судостроительном заводе 6 февраля 2021 года. Судно получило название в честь бывшего на протяжении 15 лет (2005 - 2020 годы) начальником ГУГИ Героя России вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева, скончавшегося 25 ноября 2020 года.

Разработчиком проекта 22011 является АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Судно "Вице-адмирал Буриличев" является развитием проекта 22010 того же ЦМКБ "Алмаз", по которому для ГУГИ на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) было построено океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Янтарь", сданное Министерству обороны России в мае 2015 года, и было начато строительство второго судна "Алмаз" (заложено на ПСЗ "Янтарь" 9 июня 2016 года, спущено на воду в октябре 2019 года, с 2020 года строительство было фактически приостановлено).

Строительство "Вице-адмирала Буриличева" тоже ведется явно не ударными темпами. По всей видимости, после смерти Буриличева и начала войны на Украине интерес российского руководства к дорогостоящим проектам ГУГИ явно уменьшается, что и привело к превращению строительства последних судов этого ведомства в долгострои. Дополнительным фактором, вероятно, выступает высокая насыщенность судов ГУГИ высокотехнологичными западными комплектующими и специальными системами, импортозамещение которых затруднительно, а то и вовсе невозможно. То же касается и создания комплексов подводных работ для оснащения этих судов.

Сувенирный вымпел в честь океанографического исследовательского судна "Вице-адмирал Буриличев" проекта 22011 (заводской номер 236), строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации (с) oleg7 / forums.airbase.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Выборгский СЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
23550
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