В России объяснили страх Киева перед новой «Геранью»

Летчик Попов: Реактивный дрон «Герань-3» близок к крылатым ракетам по мощности

Российский дрон-камикадзе «Герань-3», оснащенный реактивным двигателем, превосходит базовую версию по скорости и массе боевой нагрузки. Страх Киева перед новым дроном объяснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с News.ru.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань-3» получил реактивный малогабаритный двигатель, который обеспечивает высокую скорость полета, маневренность и позволяет нести большую боевую нагрузку.

«Мощность этого удара за счет кинетической энергии движения, взрывчатого вещества и точностных характеристик — это очень опасный объект. Этот БПЛА близок к нашим мощным крылатым ракетам дальней авиации типа Х-55 или Х-101», — сказал Попов.

Он добавил, что «Герани-3» позволяют оперативно поражать объекты Вооруженных сил Украины и инфраструктуру военно-промышленного комплекса республики. При этом у дрона сравнительно невысокая стоимость, уточнил летчик.

Ранее издание «Военное обозрение» сообщило, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Аппараты использовали для поражения целей в Харькове и Одессе.