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На Западе рассказали о российской «вакуумной артиллерии»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

MWM: ВС России в зоне СВО широко используют тяжелые огнеметные системы

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) широко используют «вакуумную артиллерию» — тяжелые огнеметные системы ТОС-1. Об этом рассказывает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации приводится пример применения ТОС-1 по живой силе противника в одном из районов Донбасса.

«Эффективность ТОС-1А на украинском театре военных действий привлекла значительное внимание из-за своих боевых характеристик, при этом система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил, укрепленных в поселениях, как видно на недавних кадрах, а также в бункерах, пещерах или траншеях», — пишет издание.

MWM отмечает, что термобарические боеприпасы ТОС рассеивают в воздухе облако веществ, после детонации производящее ударную волну высокого давления, которая «высасывает воздух из замкнутых пространств с огромной силой».

В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что ТОС обеспечивают ВС России преимущество на поле боя.

В том же месяце в Telegram-канале «НАТОптыш» появилось видео удара ТОС по позициям Вооруженных сил Украины.

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Страны
Россия
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Продукция
Солнцепёк
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Минoбороны РФ
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