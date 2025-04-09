Прилеты снарядов ТОС показали вблизи

Удар ТОС по позициям ВСУ сняли на видео с близкого расстояния

В сети опубликовали видео, предположительно, удара тяжелых огнеметных систем (ТОС) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик появился в Telegram-канале «НАТОптыш».

Судя по описанию, на видео попали моменты удара 220-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов. По словам авторов, запись зафиксировала прилет снарядов ТОС по посадкам с боевиками ВСУ на границе Сумской и Белгородской областей.

Журналисты «Российской газеты» уточнили, что кадры были сняты с близкого расстояния, хотя обычно операторы беспилотников записывают подобные атаки издалека, чтобы не потерять боевую машину. Конкретно это видео записал российский дрон, управляемый через оптоволоконный кабель.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что тяжелые огнеметные системы обеспечивают Вооруженным силам России преимущество на поле боя. Он отметил, что российские бойцы используют в зоне специальной военной операции ТОС-1 («Буратино»), Тос-1А («Солнцепек») и ТОС-2 («Тосочка»).