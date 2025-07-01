В Китае создали способное выводить из строя электросети оружие

Телезрителям в КНР показали способное поражать электростанции оружие

Центральное телевидение Китая показало зрителям анимированное видео с демонстрацией нового оружия. Оно способно выводить из строя электростанции и линии электропередач, сообщает ТАСС.

Помимо прочего, новое изобретение сможет поражать системы управления и контроля противника, уточнили в корпорации аэрокосмической науки Китая (CASC). Там же сообщили о его возможности вызывать массовые отключения электричества на территории 10 тысяч квадратных метров.

Название и тип вооружения в публикации не приводятся. По мнению аналитиков, опрошенных изданием South China Morning Post (SCMP), это может быть как ракета, так и графитовая бомба. При этом подчеркивается, что дальность его распространения — 290 километров.

В ноябре 2024 года китайские ученые проинформировали о создании нового типа микроволнового оружия. Его сильной стороной они назвали возможность синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. По мнению журналистов SCMP, это оружие можно сравнить со «Звездой смерти» — вымышленной боевой космической станцией из вселенной «Звездных войн». Использовать его можно будет не только в военных целях, но и в исследовательских, подчеркнули ученые.