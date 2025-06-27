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На Украине скопировали российские умные бомбы

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

На Украине испытали копию российских умных бомб с УМПК

Воздушные силы (ВС) Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Fighterbomber.

На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам.

Видеозапись показывает только отделение бомбы от самолета и раскрытие крыльев, поэтому судить об эффективности изделия сложно. Заявленная дальность составляет 60 километров. При этом производитель планирует увеличить ее до 80 километров. Автор канала усомнился в способности точно поразить цель «украинским УМПК» в условиях помех. По его словам, у Киева нет эффективных модулей GPS.

Также в сообщении отметили, что в арсенале ВС Украины мало самолетов, которые могут нести умные бомбы, а российские средства противовоздушной обороны способны их сбивать. «60 километров — это сегодня мало. "Бук-М3" бьет на 70 [километров] на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 километров», — пишет канал. Автор подчеркнул, что украинские самолеты, которые будут набирать высоту для сброса бомб, также могут быть сбиты расчетами комплексов С-300, С-350, С-400 и истребительной авиацией с ракетами Р-37.

В апреле канал Fighterbomber писал, что российские бомбы с УМПК получили новые помехоустойчивые модули «Комета», которые повышают точность боеприпаса.

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