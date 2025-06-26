Войти
Lenta.ru

На Украине оснастили сухопутный дрон авиаракетами

110
0
0
Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Осведомитель».

ВСУ оснастили роботизированную платформу авиаракетами С-5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили сухопутную роботизированную платформу пусковой установкой для неуправляемых авиационных ракет. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На записи показан гусеничный дрон с блоком УБ-16-57, который вмещает 16 ракет калибра 57 миллиметров. Эффективная дальность пуска С-5М составляет 800-1800 метров. Ракета несет боевую часть весом 815 граммов.

В сообщении предположили, что эффективность такого решения сомнительная. На ролике видно, что легкое шасси сильно раскачивает при стрельбе.

Ранее в июне стало известно, что десантники группировки российских войск «Днепр» применяют наземные роботизированные платформы «Шанхай» и «Лягушка» в зоне специальной военной операции.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о передаче Министерству обороны России партии роботизированных комплексов «Депеша». Гусеничная машина может нести 100 килограммов груза. Дрон развивает скорость до 15 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
C-5 Galaxy
Днепр
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 00:53
  • 9496
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 22:54
  • 0
Об атомной программе Ирана
  • 25.06 21:19
  • 413
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 25.06 19:14
  • 1050
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 15:29
  • 1
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ
  • 25.06 14:42
  • 3
Россия говорит, что ее новый бронекомплект остановит пулю калибра 12,7 мм (Popular Mechanics, США)
  • 25.06 05:48
  • 0
Ответ на "В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном"
  • 25.06 04:57
  • 0
Ответ на "В США описали подавление иранской ПВО"
  • 25.06 04:10
  • 1
Глава Генштаба Израиля заявляет, что военная операция против Ирана еще не окончена
  • 25.06 03:58
  • 1
В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном
  • 25.06 03:48
  • 1
Генсек НАТО заявил, что альянс ведёт с Россией «производственную войну»
  • 25.06 03:26
  • 0
Ответ на ""Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?"
  • 25.06 02:34
  • 0
О потерях РФ на Украине в ходе СВО. Навеяно "восполнением бронетехники за счет производства"
  • 25.06 02:25
  • 1
"Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"