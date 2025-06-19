ВС России применили наземные беспилотники в зоне СВО

Десант «Днепра» ВС РФ применил наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка» на СВО

Десантники группировки войск «Днепр» ВС России применяют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники «Шанхай» и «Лягушка» в зоне специальной военной операции (СВО). Их задачи — доставка боекомплектов и продуктов питания на передовую, эвакуация раненых и применение в качестве ударных машин, рассказал офицер-десантник с позывным Мин, передает РИА Новости.

«У нее гусеничная основа. То есть [дрон-внедорожник] на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. Здесь за счет вот этих мягких резиновых гусениц он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра он свободно берет», — сообщил военнослужащий.

«Шанхай» и «Лягушку» также используют в тандеме: второй дрон менее габаритный, его погружают на больший и более проходимый «Шанхай», в итоге это позволяет решать задачи на существенном расстоянии и в условиях более трудного рельефа местности. Особенность крупного дрона — в его высокой грузоподъемности.

«Он свободно 200 килограмм [берет]. То есть, двух раненых можно спокойно брать и спокойно везти», — подчеркнул российский офицер. Также на таких беспилотниках можно перевозить сразу несколько противотанковых мин, например ТМ-62.

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