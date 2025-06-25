«Грозят протестами»: Вучич заявил о колоссальном давлении на власти Сербии из-за приостановки экспорта боеприпасов

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В Сербии снова возникла угроза протестов, теперь на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которым запретили экспорт боеприпасов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербия приостановила поставки боеприпасов другим странам после заявления российской Службы внешней разведки об отправке артиллерийских снарядов Украине. На данный момент, чтобы отправить боеприпасы какой-нибудь стране, необходимо получить специальное разрешение Совета нацбезопасности. Это ограничило варианты попадания снарядов на Украину, но теперь оружейные компании грозят новыми протестами.

По словам Вучича, на него сейчас оказывается колоссальное давление как изнутри страны, так и от внешних источников. Призывают если не снять запрет, то смягчить его для отдельных партий снарядов, якобы уже законтрактованных. В ином случае уже в июле начнутся массовые выступления.

Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, (...) одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская.

— заявил сербский лидер.

Ранее СВР России установила, что сербские оружейные компании поставляют боеприпасы Украине, используя фальшивые сертификаты, в которых указываются совсем другие страны в роли конечного получателя, а также посредников. По поддельным документам Украина получала как бы не сербскую продукцию, а, например, болгарскую.