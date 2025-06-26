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Способности ОПК России производить «ракетный шедевр» оценили

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

Коротченко: ОПК России способен удовлетворить потребности РВСН в «Орешнике»

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России могут на сто процентов удовлетворить потребность ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России в ракетных комплексах «Орешник». Способности промышленности оценил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

«Промышленность полностью способна удовлетворить текущие и перспективные потребности РВСН в ракетных комплексах данного типа», — сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о запуске серийного производства комплексов с баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

По словам Коротченко, «Орешник» — это шедевр российских твердотопливных технологий в области боевого ракетостроения. Он отнес к достоинствам комплекса колесное шасси, которое позволяет развернуть «Орешник» в любом позиционном районе. Эксперт отметил, что ракеты комплекса способны поражать цели на территории любой европейской страны-члена НАТО. Поэтому часть носителей из состава стратегических ядерных сил, которые были нацелены на Европу, можно перенацелить на другие объекты потенциального удара.

Ранее в июне западное издание Military Watch Magazine писало, что поступление «Орешника» на вооружение — это поворотный момент в развитии возможностей ракетных войск России.

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Россия
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Минoбороны РФ
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