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На Западе рассказали о меняющей ход событий российской ракете

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ.

MWM: Принятие БРСД «Орешник» на вооружение станет поворотным моментом для России

Баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которые начинают выпускать серийно, могут изменить ход событий в мире. Возможности, которые даст Вооруженным силам России принятие этой ракеты на вооружение, оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Поступление ракеты ["Орешник"] на вооружение знаменует собой поворотный момент в развитии возможностей российских ракетных войск, которые ранее состояли исключительно из комплексов малой дальности "Искандер-М" и систем межконтинентальной дальности, таких как "Сармат"», — рассказали в публикации.

Отмечается, что отсутствие БРСД оставляло России мало возможностей для нанесения тактических ударов по целям, вроде военных объектов на территории Европы или американских баз на Гуаме.

Дальность БРСД «Орешник» с разделяющейся головной частью составляет 5,5 тысячи километров. Боевые блоки ракеты атакуют цель со скоростью 10 чисел Маха, поэтому их практически невозможно перехватить.

В феврале президент России Владимир Путин рассказал, что боевые блоки БРСД «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца.

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