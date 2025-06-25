Макрон и Мерц: в нестабильном мире Европа должна вооружаться (Financial Times, Великобритания)

Лидеры Франции и Германии решили в британской газете FT заявить о необходимости вооружения Европы из-за угрожающей ей "агрессивной" России. Читатели возмутились: "Корень всех бед — ваша трусость", "Вы презрели международные институты", "Подстрекатели! Говорите о России, а об Израиле помалкиваете!" — пишут они.

Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), Фридрих Мерц (Friedrich Merz)

В преддверии саммита НАТО в Гааге в мире воцарился хаос: бушуют войны, привычные нормы разрушаются, а прежние убеждения подвергаются сомнению. В эту эпоху испытаний Германия и Франция — вместе с нашими друзьями и союзниками в Европе и на том берегу Атлантического океана — выступают единым и крепким фронтом, отстаивая наши общие ценности, а также свободу и безопасность наших граждан.

Главный источник нестабильности для Европы — это Россия и ее империалистические войны. В 2008 году она вторглась в Грузию, затем, в 2014 году, в Крым и Донбасс, а после этого в 2022 году ввела войска на остальную Украину. Цель Владимира Путина — подорвать европейскую безопасность в интересах Москвы. Со стороны России мы наблюдаем систематические попытки навязать соседям принудительную опеку, подорвать европейские страны изнутри и бросить вызов мировому порядку. Мы не можем с этим мириться, потому что наша цель — защищать и отстаивать мир на нашем континенте.

Доколе нынешняя траектория не изменится, Россия встретит во Франции и Германии лишь непоколебимую решимость. Сейчас на карту поставлена европейская стабильность на десятилетия вперед.

На саммите НАТО Франция и Германия подтвердят свою поддержку усилий, которые предпринимают США, чтобы прекратить конфликт, достичь прочного и долгосрочного мира, сохранить суверенитет Украины и нашу общую безопасность. Мы подчеркнем, в частности, настоятельную необходимость прекращения огня, подкрепив свои слова решимостью усилить давление на Россию, в том числе посредством санкций. Мы обеспечим, чтобы Украина вышла из этого конфликта процветающей, мощной и безопасной — и никогда больше не жила под страхом российской агрессии.

Многое в этом направлении уже сделано. ЕС, его государства-члены и Великобритания оказали Киеву поддержку на 130 миллиардов евро. Вместе мы осудили Россию и ввели против нее санкции. Но это еще не все. Мы нарастим поддержку украинских вооруженных сил. Мы будем совместно вкладываться в оборонную промышленность Украины. Кроме того, мы в координации с Великобританией обеспечим, что будущие вооруженные силы Украины будут достаточно велики и хорошо оснащены, чтобы сдержать любое новое вторжение.

Однако наши обязательства выходят далеко за рамки Украины. В обозримом будущем нам предстоит жить в глубоко нестабильной атмосфере — в мире, где перед нашими союзниками встанут другие дилеммы и приоритеты. Помимо России, нам еще предстоит столкнуться со многими вызовами, от терроризма до защиты наших территорий, граждан и интересов по всему миру. Нам придется ответить на эти вызовы. Не потому, что кто-то нас об этом просит, а потому, что мы дальновидны и обязаны сделать это ради собственных граждан.

Франция и Германия сейчас тратят на оборону более 2% своего ВВП. Мы пойдем дальше и в конечном счете достигнем уровня в 3,5% на базовые военные расходы и 1,5% на сопутствующие цели, способствующие оборонным усилиям. Это будет нашим вкладом в укрепление европейской опоры НАТО.

Французские и немецкие войска уже развернуты на восточном фланге Европы в качестве координационных сил в Литве и Румынии. Наши войска вносят значительный вклад в Польше и Эстонии, в Балтийском и Средиземном морях, а также в европейском воздушном пространстве, поддерживая разведывательные, космические и кибероперации альянса.

Дополнительные расходы позволят нам заполнить бреши в военном потенциале перед лицом реваншистской России. Мы будем работать вместе со всеми союзниками, чтобы сохранить эффективность наших сил во всех областях.

Ядерное сдерживание останется краеугольным камнем безопасности альянса. Независимые стратегические ядерные силы Франции вносят значительный вклад в общую безопасность НАТО. Германия же участвует в соглашении альянса о совместном использовании ядерного оружия. Кроме того, мы будем работать над реформированием систем закупок, применяя правило “трех У”: унификация, упрощение и увеличение.

Мы также будем работать над обеспечением эффективного сотрудничества между ЕС и НАТО. Более сильная и стойкая европейская оборона внесет мощный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и будет как дополнять НАТО, так и обеспечивать взаимодействие. Это жизненно важно для заполнения ключевых пробелов в возможностях за счет промышленных инвестиций на европейском уровне, а также для сохранения нашего технологического превосходства.

Словом, демонстрация единства против всех угроз, оказание поддержки Украине и заявление о нашей решимости развивать европейские военные возможности и нашу промышленную базу за счет возросших расходов на оборону и инвестиций — всё это части одного уравнения. Мы безоговорочно подтверждаем союзническое единство, солидарность и приверженность свободе, миру и безопасности нашего континента.

Комментарии читателей:

Ekekekek

Ману [Эммануэль], хорош уже клешнями размахивать!

Coyne

Многие из нас до сих пор верят в международное право. Некоторые из нас изучали и по-прежнему отстаивают Устав ООН, Женевские конвенции и Римский статут.

Ваш ответ на их вопиющее нарушение — благодарность за “грязную работу, которую Израиль делает для всех нас” — выявил корень всех бед: вашу трусость.

Европа превращается в ничтожество. Вы, Макрон и Стармер просите нас поддержать ваши правительства, а сами разрушаете те самые институты, на которых зиждется либеральная демократия. Вы презрели международные институты. Они утратили всякую актуальность — а скоро эта же участь ждет вас самих.

Le Gun

Да, ребята, вот только чтобы всего этого добиться, вам надо или выйти на стремительный экономический рост, или прекратить раздачу халявы — а лучше и то, и другое сразу.

Risk-reward

Прямо комические куплеты какие-то. У одного денег нет, у другого — воли.

Франция: кошмарное соотношение долга к ВВП и постоянный дефицит бюджета несмотря на три десятилетия “мирных дивидендов”.

Германия: не хватает даже винтовок, вместо них солдаты упражняются с выкрашенными ваксой швабрами.

toujours de l'audace

Ясно, остался лишь один столп НАТО.

Я бы хотел увидеть более мощный посыл США — и чтобы подпись Стармера тоже стояла.

А вообще-то это интеллектуальная непоследовательность говорить о России, а об Израиле помалкивать.

Balanced_Perspective

Эх, вы, подстрекатели! Сначала накормите, выучите и дайте жилье собственным гражданам! Ваши страны рассыпаются на глазах!

Seneca24

Это их стиль — постоянно поносить оппозицию, выставляя всех несогласных крайне правыми. Это вопрос времени, когда Ле Пен и “Альтернативу для Германии” окончательно объявят вне закона. Им скорее надо вооружаться для гражданской войны, чем для боевых действий на далекой Украине.