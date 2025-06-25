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Военное обозрение

Военный репортёр: беспилотной авиации как отдельного рода войск в России пока не наблюдается

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Источник изображения: topwar.ru

Беспилотной авиации как отдельного рода войск в России пока не наблюдается. А противник заявил о намерении ее создать, и уже через три месяца добился своей цели.

Такое заявление сделал российский военкор Александр Сладков.

Он отмечает, что в России также давно было заявлено о подобных планах, но до их реализации пока еще очень далеко – революции в сфере БПЛА в нашей стране так и не случилось. Создаются беспилотные летательные аппараты, развивается потенциал, делаются заявления, в том числе и на самом высшем уровне, но все это так и не оформилось в единую структуру.

Войск нет

- отмечает военный репортёр.

По его словам, их нет, зато хватает обещаний.

А в это время на Украине беспилотная авиация уже начала существовать. И возглавил ее командир известного и зарекомендовавшего себя на передовой подразделения ВСУ «Птахи Мадьяра».

Журналист опасается, что в Вооруженных силах РФ все завершится лишь появлением очередной генеральской должности. И вовсе не обязательно, что на ней окажется специалист беспилотного дела.

По словам Сладкова, было заявлено, что в нашей стране создадут специальное военное училище для подразделений БПЛА, но сроки его открытия не обозначены. Репортер заявил, что лучше всего, если бы учебное заведение заработало в «насквозь авиационном» Монино.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению журналиста, в России должны появиться соответствующие истребительная, разведывательная, штурмовая, транспортная, РЭР и РЭБ авиация. В противном случае все громкие заявления на тему войск БПЛА – сплошная профанация.

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