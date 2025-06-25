Американский портал: КНР наращивает свой подводный флот, чтобы иметь возможность противостоять группировке ВМС США в регионе

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают американские аналитики, ВМС НОАК продолжают предпринимать смелые шаги, направленные на развертывание новейших подводных лодок. Уже к концу текущего года на вооружении китайских ВМС будут стоять до 25 подводных лодок класса «Юань», которые являются одними из самых передовых дизель-электрических лодок в мире.

По информации портала CIMSEC, Китай стремительно наращивает свой подводный флот, чтобы иметь возможность эффективно противостоять ВМС США. Американские военные используют «интегрированную трехмерную систему наблюдения» в районе так называемой Первой цепи островов, расположенных недалеко от территориальных вод КНР. Система включает в себя датчики и платформы, расположенные на берегу, в воде, а также в воздухе и космосе.

В подводной области система включает как стационарное, так и мобильное оборудование наблюдения, включая беспилотные подводные аппараты (UUV), способные нести различную полезную нагрузку. На поверхности океана система включает корабли ВМС США, особенно суда наблюдения за океаном. В воздухе система опирается на самолеты с фиксированным и винтокрылым крылом, оснащенные датчиками противолодочной борьбы (ASW). В космосе она использует спутники наблюдения за океаном, спутники электронной разведки и спутники визуализации разведки на околоземной орбите. Все компоненты системы взаимодействуют между собой через системы спутниковой и подводной связи.

Американский портал цитирует офицера ВМС НОАК, утверждающего, что подводная система наблюдения США представляет как стратегическую, так и тактическую угрозу Китаю и предназначена, прежде всего, для «стратегического давления» на подводное пространство Китая. Американские спутники могут обладать возможностью отслеживать китайские подводные лодки, размещенные на базах, на поверхности воды и на малых глубинах. Кроме того, американские ВМС могут контролировать важные порты и проливы КНР.

Однако, по мнению китайского морского офицера, хотя американская система определенно весьма эффективна, она при этом не лишена некоторых уязвимостей, которые становятся все более очевидными благодаря упреждающим мерам КНР. Эти уязвимости обусловлены географическими особенностями региона. Если в проливах между Тайванем и Филиппинами ситуацию можно назвать патовой, в пределах Первой островной цепи Китай имеет преимущество и, вероятнее всего, будет обладать инициативой в случае возможного конфликта.