На фоне ударов Ирана по базе США в Катаре американцы планируют поставить в эту страну системы борьбы с дронами на 1 миллиард долларов

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Соединенные Штаты одобрили поставку Катару системы интегрированного поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (FS–LIDS) на сумму 1 миллиард долларов, пишет издание Army Recognition.

Издание отмечает, что это первый случай, когда система LIDS, разработанная некоммерческой американской оборонной компанией SRC Inc., будет экспортироваться на международный рынок.

FS-LIDS – это модульная система борьбы с беспилотниками, разработанная для армии США. Она создана для обнаружения, отслеживания, идентификации и поражения небольших беспилотных летательных аппаратов с использованием встроенных радаров, электронно-оптических датчиков, средств радиоэлектронной борьбы и кинетических перехватчиков, таких как дрон Coyote.

Army Recognition напоминает, что решение о продаже этих систем Катару принято в критический для этой арабской страны момент – 23 июня Иран произвел ракетный обстрел американской авиабазы Аль-Удейд. Это событие высветило растущую угрозу ракетных атак и атак с помощью БПЛА в регионе Персидского залива.

Продажа LIDS Катару является частью более широкого американо-катарского оборонного сотрудничества, которое активизируется в 2025 году. В мае Катар подписал оборонное соглашение с США на сумму 42 миллиарда долларов, которое включает приобретение систем ПРО THAAD.