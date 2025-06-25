В Кремле заявили, что сейчас вряд ли у кого-то есть четкое понимание, насколько сильно удары США отбросили назад иранскую ядерную программу

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Пока нет четкого понимания, насколько серьезный вред нанесли удары США ядерной программе Ирана, предстоит еще проанализировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, какая-то информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, известно ли России, насколько сильно удары США отбросили назад иранскую ядерную программу и правда ли ей положен конец.