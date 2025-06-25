Модернизация "Северной верфи" не остановит выполнение заказов

Проект модернизации "Северной верфи" станет первым подобного масштаба в российском судостроении. Как рассказал и.о. технического директора предприятия Роман Обухов, новый сухой док площадью 400×70 метров и краны грузоподъемностью до 900 тонн дадут возможность строить суда длиной до 350 метров, включая танкеры типа Aframax и газовозы.

"Завод "Северная верфь" обеспечен заказами на годы вперед. И для нас ключевой вызов – синхронизация изменений и действующего производства. Взятые заводом обязательства не должны простаивать из-за внедрения новых технологических процессов", – цитирует его слова пресс-служба "Северной верфи".

Напомним, что на ПМЭФ-2025 Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации "Северной верфи". Ключевые технологические изменения включают внедрение автоматизированных линий резки и сборки, строительство крытых стапелей с климат-контролем и современные окрасочные комплексы.

Как заявляют в ОСК, инновационные решения позволят достичь 90%-й технической готовности судов еще на стапельном этапе, значительно сократив сроки строительства.