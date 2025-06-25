Разработанный для перехвата БПЛА противника новый дрон «Архангел» прошёл успешные испытания в Крыму

Источник изображения: topwar.ru

Российские разработчики из всероссийского проекта «Архангел» провели в Крыму испытания нового дрона-перехватчика с одноименным названием. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале проекта.

На одном из полигонов в Крыму бойцы отряда «Архангел» ЦСН «Сармат» провели испытания нового дрона «Архангел». В ходе теста отрабатывалось взаимодействие с радиолокационными станциями и быстрое развертывание мобильных групп. Как показали испытания, новый дрон легко вписывается в систему ПВО, не требуя никаких модификаций РЛС. Как подчеркнули в проекте, беспилотник совместим со всеми системами контроля неба.

Новый беспилотник — это, по сути, управляемая ракета с вертикальным взлётом, также возможно ее размещение на летающей платформе, например самолете. Максимальная скорость — 340 км/час, крейсерская — 120 км/час на 33% мощности. Максимальная дальность — 50 км, при скорости 200 км/час — 30 км.

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время в Москве должны состояться итоговые мероприятия и совещание по целесообразности включения «Архангела» в систему ПВО,

— заявили разработчики.

Предполагается, что с запуском дрона-перехватчика «Архангел» в серийное производство будет усилена защита объектов от БПЛА и безэкипажных катеров. Подготовка операторов для новых дронов уже началась.