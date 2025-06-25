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ЦАМТО

Сийярто: ЕС выделил Украине 25 млрд. евро в 2025 году, но она требует больше

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

ЦАМТО, 24 июня. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 млрд. евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 23 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины около 24,8 млрд. евро. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", – сказал П.Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.

Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась".

"Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", – подчеркнул П.Сийярто.

По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные 2 млн. боеприпасов.

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