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ТАСС

Турель с ИИ "Ронин-2" против дронов апробируют в зоне СВО до конца 2025 года

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Как сообщили в конструкторском бюро "Талламхо", изделие оснащено ИИ, само определяет цель, наводится и ведет огонь на поражение

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Полностью автоматизированную турель "Ронин-2" с искусственным интеллектом для уничтожения FPV-дронов и оптоволоконных беспилотников апробируют в зоне спецоперации до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Талламхо" (Грозный).

"Специалисты КБ "Талламхо" в инициативном порядке работают над созданием полностью автоматизированной турели "Ронин-2" для поражения FPV-дронов и оптоволоконных беспилотников. Изделие оснащено ИИ, само определяет цель, наводится и ведет огонь на поражение. Турель уверенно распознает объекты с расстояния около 50, работаем над увеличением дистанции. По нашим данным, сейчас в России аналогичные изделия пока не применяются, задействованы только турели на ручном управлении. Сейчас идет конструктивная и программная доработка турели. Планируем, что боевая апробация "Ронин-2" в зоне спецоперации состоится до конца этого года", - заявили в организации.

В "Талламхо" отметили, что носитель собран из черного металла и автозапчастей, при необходимости он легко ремонтируется. "Применение в основе носителя черного металла и автозапчастей дает импортозамещение и высокую ремонтопригодность. Для ремонта турели можно будет купить запчасти в обычном автомагазине, не ожидая поставок специальных деталей из Китая. Все детали турели используются в автопроме и находятся в свободной продаже, это очень удобно", - подчеркнули в КБ.

По словам собеседника ТАСС, эффективнее всего изделие работает в стационарном положении. "Турель может применяться на месте дислокации частей, а также на огневом рубеже, когда техника находится в стационарном положении. В движении происходит сильная динамика, проверка турели в этих условиях еще предстоит. "Ронин-2" адаптировали под использование с пулеметом Калашникова, однако в ходе тестов была успешно применена вместе с гладкоствольным ружьем "Сайга-12", - сообщили в "Талламхо". 

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