Последние дни могущества Америки: Трамп не может позволить себе совершить еще одну серьезную ошибку

UnHerd: США находятся на грани того, чтобы перестать быть великой державой

США теряют роль великой державы, пишет UnHerd. Внутренняя политика Трампа приводит к тому, что раскол в американском обществе все возрастает. Текущие же действия США во внешней политике можно охарактеризовать как геополитическое самоубийство, считает автор статьи.

Джонатан Киршнер (Jonathan Kirshner)

В 1988 году Сэмюэл Хантингтон пришел к выводу, что "Соединённые Штаты не вечны, и их доминирующее положение не является чем-то неизбежным". В своей статье "США: упадок или возрождение" он выразил решительное несогласие с широко распространенным в то время мнением о том, что американская мощь не ослабевает. Его слова были, можно сказать, пророческими. Хантингтон оказался прав тогда, но его последнее предостережение стало реальностью сегодня. Соединённые Штаты не только утратили своё превосходство, но и, похоже, находятся на грани того, чтобы перестать быть великой державой.

Может показаться странным, что мы так говорим о стране, являющейся, без сомнения, самой мощной военной машиной в мире. В настоящее время она выделяет около триллиона долларов в год на оборонные расходы, что превышает совокупные расходы следующих семи крупнейших мировых держав. Но такие цифры могут быть обманчивыми. Хотя мы можем примерно оценить материальные возможности – посчитать танки, корабли, военнослужащих и самолёты, – наше понимание того, как эти ресурсы трансформируются в международную политическую мощь, остаётсяповерхностным. В 1985 году Советский Союз представлял собой грозного военного гиганта. Однако уже в 1992 году его не стало.

Соединенные Штаты не так похожи на СССР, как это может показаться на первый взгляд. Однако есть одна черта, которая их объединяет с межвоенной Францией: они представляют собой великую державу, но с весьма хрупким положением. Ученые до сих пор обсуждают причины военного поражения Франции во Второй мировой войне. Однако одна вещь была очевидна и тогда, и сейчас – это внутренняя слабость, которая привела к тому, что страна легко согласилась на покорное и унизительное сотрудничество. Уильям Ширер, ставший свидетелем этих событий, разделял широко распространенное мнение, что в 1925 году Франция была "величайшей державой на континенте". Однако, как впоследствии отмечали другие, потребовалось "всего десять лет, чтобы ведущая держава в Европе превратилась в беспомощную жертву". Хотя вероятность того, что США постигнет судьба Франции, крайне мала, утрата международного политического влияния, вероятно, будет столь же внезапной и иметь столь же серьёзные последствия.

Существует заметная разница между тем, как мы воспринимаем военный потенциал, и тем, насколько эффективно мы можем использовать эту силу для достижения чётко поставленных целей. Кроме того, есть пределы того, чего можно достичь с помощью силы. Очень часто использование силыне приводит к желаемым политическим результатам. Соединённые Штаты, несмотря на свою огромную военную мощь, не смогли достичь желаемых результатов в затяжных войнах против двух небольших государств – Афганистана и Ирака. В более широком смысле, ограничения на применение военной силы также включают непреднамеренные политические последствия. Украинский конфликт также выявил огромный разрыв между теоретическими военными возможностями России и ее реальным мастерством. Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, что стало одним из ключевых событий, продемонстрировавших провал некоторых ключевых внешнеполитических целей Москвы. Это не означает, что использование военной силы неэффективно для достижения политических целей. Хотелось бы подчеркнуть, что наличие мощной военной машины, безусловно, является одним из ключевых элементов, который делает страну великой, но её одной явно недостаточно.

Как вы думаете, против кого США могут применить свою военную мощь и каких целей они хотят достичь? Возможно, Америка использует свои военно-воздушные силы против Ирана. Если это так, то страна окажется вовлечённой в конфликт, несмотря на своё нежелание участвовать в нём. Это может привести к неопределённым и непредсказуемым долгосрочным последствиям. Подобные сложные ситуации вряд ли можно назвать типичными для великой державы, которая доминирует на мировой политической арене. Более того, сложно представить себе страну, помимо Ирана, против которой США могли бы применить свою огромную военную силу, чтобы навязать свою волю. Этот пример напоминает нам о том, что политическое влияние – это важная составляющая международной власти. Успешное использование власти возможно только в том случае, если оно способствует достижению целей страны на мировой арене. Согласно этому показателю, мы видим, что текущие действия США во внешней политике можно охарактеризовать как геополитическое самоубийство. В результате, несмотря на свою новую страсть к демонстрации силы, США будут постепенно утрачивать свои позиции в качестве мировой державы. Они часто демонстрируют свои мощные и впечатляющие возможности, но редко, если вообще когда-либо, добиваются поставленных целей.

Крах американской гегемонии стал результатом двух взаимосвязанных факторов, которые будет трудно устранить. США – это общество, которое испытывает серьезные внутриполитические проблемы. Эти проблемы привели к тому, что был избран (и, что ещё хуже, переизбран) человек, который не подходит для руководства внешней политикой страны. Опять же, хотя США и не подвергаются серьёзному риску иностранного завоевания, их внутриполитический хаос вызывает беспокойство и напоминает ситуацию во Франции в межвоенный период. В то время страна представляла собой неспокойное и глубоко разделенное общество, которое один историк описал как "объятие неразумия". Как писал Раймон Арон в своих мемуарах, "Франция как страна перестала существовать. Она существовала только в виде ненависти французов друг к другу". Уильям Ширер описывал Францию как страну, чья сила "постепенно угасала из-за внутренних разногласий и разделений". Также он отмечал "некомпетентность ее лидеров, продажность СМИ и растущее чувство замешательства, безысходности и цинизма… среди французского народа".

Политический хаос и парализующая поляризация в Америке отчасти являются результатом естественных процессов, поскольку общество сильно разделено по многим вопросам. Однако эта поляризация также усугубляется искусственными манипуляциями. Как отмечает Мартин Вулф в своей книге "Кризис демократического капитализма", растущее неравенство и огромная концентрация богатства в руках небольшой группы лиц представляют собой серьезный политический вызов дляРеспубликанской партии: "Как политическая партия, которая отстаивает интересы 0,1% богатых людей, может прийти к власти и удержать её в условиях демократии, где каждый имеет право голоса? Ответ на этот вопрос – плуто-популизм". То есть, речь идёто плутократах, которые притворяются популистами. Это "особая политическая стратегия, используемая элитой", которая подразумевает преднамеренное создание культурных кризисов, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем. Одним из последствий этой стратегии является то, что она углубляет и даже обостряет существующие внутренние разногласия.

Изуродованный политический ландшафт Америки стал причиной того, что ее избирательная система породила нечто ранее невиданное – персоналистского автократа, который с презрением относится к основным идеалам Республики. Как же можно поддерживать такого человека?

Как отмечал Ганс Кон в своей работе "Революции и диктатуры", опубликованной в 1939 году, "ни одна страна не является фашистской по своей природе, и ни одна страна не может быть полностью защищена от фашизма". В межвоенной Европе фашизм возник на фоне хаоса. Он нашел поддержку у многих людей, кто стремился восстановить свое представление о "порядке". Среди них были и "определённые консервативные силы", которые надеялись использовать его силу для подавления своих внутриполитических оппонентов. Они ошибочно считали, что смогут контролировать фашизм, как только тот поможет им прийти к власти. Или, как лаконично выразился режиссер Пол Шрейдер несколько месяцев назад: "Когда вы отдаёте свой голос за сильного кандидата, вы надеетесь, что он будет заботиться о других и его власть каким-то образом принесёт вам пользу. Но в конечном итоге вас просто включаютв список [проголосовавших]. Так происходит всегда".

Одним из негативных последствий этого является ослабление американской власти. В результате более масштабного кризиса, связанного с деятельностью Трампа, основные вопросы внешней политики больше не имеют простых ответов. Какова цель текущей американской администрации? Можем ли мы по-прежнему говорить о таких широких понятиях, как американский национальный интерес? Обычно персоналистские режимы руководствуются не национальными интересами, а стремлениями правящего клана и его ближайших соратников. Ситуация усугубляется тем, что администрация Трампа стремится проводить неразумную, импульсивную и непоследовательную политику. В результате она оставляет после себя разрушенные международные политические связи, предоставляя другим странам возможностьиспользовать это в своих интересах.

Самый серьёзный внешнеполитический просчёт, допущенный Трампом, произошёл в непосредственной близости от его собственной страны. На протяжении долгого времени Америка обладала исключительными возможностями как великая держава, и сложно найти другой подобный пример в истории. Одной из таких особенностей были необычайно тёплые отношения с ближайшими соседями. Однако Трампу удалось подорвать отношения с Канадой, что стало беспрецедентнымактом геополитического самоуничтожения. Решение Японии атаковать Перл-Харбор было ошибкой, но, по крайней мере, оно опиралось на определенную логику. Японские милитаристы стремились захватить половину мира и понимали, что рано или поздно это приведет к конфликту с США. Они считали, что лучше всего попытаться перехватить инициативу, проведя внезапную атаку. Это был очень рискованный шаг, но, по крайней мере, в его основе лежал здравый смысл, чего нельзя сказать о нынешнем поведении Америки в отношении Канады.

Сжигание мостов с Канадой стало не единичным случаем, а нормой для внешней политики администрации Трампа. Это вызвало недовольство у европейских союзников, а президент, кажется, был в восторге, как ребёнок, играющий со спичками. В Азии, где, как многие ожидали, США могли бы попытаться противостоять растущему политическую влиянию Китая, торговая политика Америки привела к тому, что страны, которые традиционно считались [американскими] союзниками, такие как Япония, Южная Корея и Вьетнам, почувствовали себя ущемленными и, как следствие, стали более настороженными. Когда речь заходит о Южной Америке, которую некоторые считают традиционной зоной влияния США, то ставится ясно, что экономическая политика Трампа, направленная на саморазрушение, вновь открывает дверь для политического вмешательства со стороны других игроков, особенно Китая и Европейского союза. Помимо неожиданного внимания к горстке белых граждан ЮАР, команда Трампа демонстрирует явное нежелание работать с Африкой. Она прекратила гуманитарную помощь, что только ухудшило репутацию Америки.

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В конечном итоге, единственные страны в мире, которые могут быть уверены в прочности своих связей с Соединёнными Штатами, – это государства Персидского залива. Это связано с тем, что их отношения не определяются национальными интересами Америки, а скорее зависят от деловых интересов президентской семьи и её окружения. (Любая объективная оценка безопасности США в этом регионе показала бы, что хотя в 1970-е годы эти гарантии могли быть актуальны, сегодня они явно устарели).

Президент Трамп также подверг критике многие аспекты американской внутренней политики. Его противостояние с престижными учебными заведениями, которые вызывают восхищение во всём мире, может привести к утрате научных и технологических достижений США. Это, в свою очередь, негативно отразится на почти всех аспектах внутренней экономики и поставит под угрозу будущие военные разработки. В этой аудитории вы найдёте лауреатов Нобелевской премии, которые являются выходцами из других стран. Многие из них на протяжении многих лет с нетерпением ждали возможности переехать в США, а порой даже отчаянно стремились к этому. Страшно представить, что было бы, если бы Трамп пришел к власти раньше. Эта аудитория была бы пуста. Следующая аудитория тоже будет пуста. Это негативно сказывается не только на "мягкой силе" Америки, то есть на её привлекательности для талантливых и ярких людей со всего мира, но и на её "жёсткой силе". Ведь важнейшие научные открытия всё чаще совершаются за пределами этого "ксенофобского королевства".

Студенты, изучающие международные отношения, хорошо усвоили, что в мировой политике будущее не предопределено, и возможно все. В мире, где царит хаос, страны должны быть готовы к любым неожиданностям и самым неприятным событиям. Однако с возвращением Трампа в Белый дом это мудрое предупреждение приобретает ещё большую значимость. Американская внешняя политика теперь находится в руках непредсказуемого и амбициозного, при этом на редкость необразованного человека, который может стать настоящим деспотом. Трамп – в отличие от своего первого президентского срока – окружен подхалимами (некоторые из них действительно обладают высокой компетенцией, однако в погоне за властью они отказались от своих убеждений). Эти люди не ограничены робкими законодателями, покорно цепляющимися за свои места, и, по-видимому, получают поддержку от богатого класса. Онитвердо убеждены, что нет ничего важнее, чем жадное стремление к ещё большему богатству.

Мир больше не может позволить себе роскошь притворяться, что Трамп 1.0 был неким отклонением от нормы. И он, безусловно, заметил, что Трамп 2.0 – которого можно считать символом того, чем является Америка сегодня – это гораздо более радикальное, опасное и непредсказуемое явление. На такую ​​страну нельзя полагаться. Ее слово не имеет веса, у нее нет ценностей, а интересы, которые выходят за рамки обогащения "королевской семьи", остаются загадкой. Кого поддерживают США в конфликте между Россией и Украиной? Будут ли они защищать своих европейских союзников по НАТО? Действительно ли их беспокоит, что Китай может стать доминирующей силой в Восточной Азии? Ещё недавно такие вопросы казались бы абсурдными. Однако теперь ситуация изменилась, и кто знает, как будут развиваться дальнейшие события.

Всё это будет иметь большое значение и может ослабить позиции США с точки зрения их интересов, особенно в плане возможности получать желаемое на международной арене. Президент Трамп с большим уважением относится к своему бывшему наставнику Рою Кону, который известен своей критикой в адрес Джозефа Маккарти. Можно предположить, что Ганс Моргентау описал бы текущую американскую внешнюю политику так же, как он охарактеризовал маккартизм: "мошеннический, глупый и опасный фарс". Вскоре весь мир придёт к такому же выводу.