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«Самый современный танк НАТО» получил новую защиту

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Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com
Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com.

Новые британские танки Challenger 3 получили модульную защиту EPSOM

Британские Challenger 3, которые называют самыми современными танками НАТО, получили комплект защиты нового типа EPSOM. На соответствующие снимки обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На фотографиях показан прототип Challenger 3 с комплектом модульной защиты производства совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land. «Неизвестно, является ли EPSOM композитной или динамической защитой», — отметили в сообщении.

Блоки EPSOM установили на лобовой части и бортах башни, а также на верхней лобовой детали корпуса.

Помимо EPSOM, модернизированный Challenger получит комплекс активной защиты Trophy, который сможет уничтожать подлетающие боеприпасы. Также танк оснастят новым прицелом, гидропневматической подвеской и усовершенствованной силовой установкой. Нарезное орудие уступит место гладкоствольной пушке Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров.

В апреле американское издание 19FortyFive назвало смехотворным количество танков, которые планируют довести до уровня Challenger 3. Лондон хочет получить 148 машин. В публикации подчеркнули, что в реальном конфликте такого количества танков не хватит.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
NATO
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