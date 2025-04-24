В США оценили «смехотворную» модернизацию танков Challenger

19FortyFive: Число модернизируемых Британией танков Challenger 3 смехотворное

Британия планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3. Это очень малое количество машин для Лондона, который считает себя ведущим игроком НАТО. Темпы модернизации оценило американское издание 19FortyFive.

В публикации отметили, что без восстановления промышленной базы Британии новый Challenger останется впечатляющим только на бумаге. В реальном конфликте такого количества машин не хватит.

«Соединенное Королевство планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. Это число — мизерное, почти смехотворное — могло бы подойти континентальной державе среднего уровня, не имеющей реальных обязательств», — говорится в материале.

Ранее в апреле министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл сообщила, что программа разработки Challenger 3 столкнулась с задержками в цепочке поставок. Обновленный танк получит новые прицелы, усовершенствованную силовую установку, гидропневматическую подвеску и гладкоствольную пушку вместо нарезной.