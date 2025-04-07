Войти
Lenta.ru

В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3

467
1
0
Фото: UK Ministry of Defence
Фото: UK Ministry of Defence.

Министр Игл: Программа танка Challenger 3 столкнулась с задержками

Программа разработки нового британского танка Challenger 3 столкнулась с задержками в цепочке поставок. О проблемах рассказала министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл, передает Army Recognition.

Игл опубликовала письменный ответ на вопрос депутата Марка Франсуа о статусе программы Challenger 3. «Она признала, что на программу повлияли задержки в цепочке поставок. Подчеркнув, что для устранения этих сбоев были выделены дополнительные ресурсы, она подтвердила, что следующий этап испытаний планируется начать во втором квартале 2025 года», — пишет издание.

Отмечается, что Минобороны Великобритании продолжает следить за прогрессом программы, чтобы оценить любое влияние на сроки ее реализации. В ведомстве хотят достичь первоначальной оперативной готовности Challenger 3 в 2027 году.

Модернизированный Challenger получит новые прицелы, гидропневматическую подвеску и усовершенствованную силовую установку. Машину вооружат гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров.

В сентябре 2024 года издание Defense News писало, что компания Rheinmetall представила Challenger 3 в ходе мероприятия британской армии Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск. Отмечалось, что на заводе совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land уже выпустили два прототипа Challenger 3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
1 комментарий
№1
07.04.2025 15:23
Ничего они не сделают до 2030 года. А дальше, "или ишак сдохнет или хан помрет".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)