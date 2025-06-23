"Отправят на дно все корабли": чего ждать после ударов США по Ирану?

Полковник Ходаренок: ответ Ирана США вряд ли будет результативным

Стратегические бомбардировщики В-2А ВВС США и корабли ВМС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Для ударов использовали противобункерные бомбы GBU-57 и крылатые ракеты Tomahawk. Ущерб от атак США на Иран пока не оценен, а Тегеран пока не нанес ответный удар. Как будут развиваться события, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В качестве средств поражения США применяли противобункерные бомбы GBU-57 и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk (30 единиц), которые были запущены с многоцелевых атомных подводных лодок.

По предварительным данным, в ударе участвовали шесть стратегических бомбардировщиков B-2А с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Именно там дислоцируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии (командования глобального удара AFGSC) - первое и единственное в ВВС США, вооруженное стратегическими бомбардировщиками В-2А.

Несмотря на весьма большое расстояние до объектов поражения на территории Ирана, подобный опыт боевого применения самолетов этого типа отработан ВВС США и на многочисленных учениях, и в ходе вооруженного конфликта в Югославии в 1999 году. В-2А тогда находились в воздухе более суток и проводили четыре дозаправки топливом в воздухе. Вместе с тем не исключено, что на этот раз бомбардировщики взлетели с авиабазы передового базирования Диего-Гарсия в Индийском океане.

Насколько успешно выполнены поставленные боевые задачи ВВС и ВМС США по разрушению ядерных объектов Ирана в ходе боевых вылетов ночью 22 июня, судить пока трудно. Вполне возможно, что после сброса шести GBU-57 в Фордо произошло смещение слоев грунта и цели поражены, хотя иранская сторона, разумеется, подобное отрицает.

Reuters же со ссылкой на высокопоставленный иранский источник отмечал, что Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой.

Что за бомба?

Бомба GBU-57 - хоть и корректируемый, но все-таки боеприпас свободного падения. Для поражения цели носитель этого средства поражения надо вывести практически над объектом бомбардирования, относ бомбы после сброса будет измеряться в этом случае километрами (при скорости бомбардировщика 900 км/час и высоте бомбардирования 11 тыс. м относ бомбы составит примерно 10 км).

А это говорит о следующем. ВВС Израиля завоевано полное господство в воздушном пространстве Ирана, что позволило осуществить практически беспрепятственный пролет стратегических бомбардировщиков В-2А к цели и их возвращение без потерь на аэродром вылета.

Разумеется, и ВВС США были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности своих боевых машин, каждая из которых стоимостью более $2 млрд. В первую очередь это касается вопросов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной малозаметности самого самолета.

Помимо всего прочего, наверняка в Иране с большой вероятностью предполагали подключение США к вооруженному конфликту и последующий удар по ядерному объекту в первую очередь в Фордо.

Скорее всего, именно там были сосредоточены лучшие силы и средства ПВО, имеющиеся в распоряжении Тегерана. И на выходе получается нулевой результат в плане эффективности зенитного ракетного и авиационного прикрытия важнейших объектов Ирана.

Стратегические бомбардировщики ВВС США, как на учениях, отбомбились по объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. И вновь ни одного слова не слышно про боевую авиацию Исламской Республики. Опять там не нашлось ни одного летчика типа Талалихина.

Следует отметить еще один момент: в ударах по Ирану со стороны США приняли участие многоцелевые АПЛ США. Напомним, в отношении флота действует такое понятие - оперативное развертывание сил ВМФ. То есть в этом случае очень трудно говорить, к примеру, в таких категориях: утром поставил боевую задачу - через час ее моряки выполнили.

Обычно развертывание кораблей и выход их в районы оперативного предназначения занимает значительное время. Это говорит о том, что решение Белого дома об ударах по Ирану было принято заранее, и о какой-либо спонтанности здесь речи идти не может по определению.

Что будет дальше?

В современном мире продолжает со времен Троянской войны действовать только одно правило - у кого больше дивизий, тот и прав. И Соединенные Штаты тому яркий пример.

Если Иран не пойдет на условия Израиля и США, то, по всей видимости, произойдет следующее. К ударам по объектам по территории Исламской Республики подключится авиация ВМС США с авианосцев, развернутых в регионе. В полном объеме будет задействована стратегическая авиация ВВС США с баз на континентальной части и аэродромов передового базирования. Словом, интенсивность ударов по Ирану резко возрастет.

Что касается ответных действий Ирана (в первую очередь, ударов по базам США в регионе), то такая возможность Пентагоном наверняка предусматривалась. Можно не сомневаться, что ПВО/ПРО этих объектов усилены, личный состав ВС США и запасы материальных средств рассредоточены.

И вряд ли удары Ирана будут результативными. Тем более интенсивность запусков оперативно-тактических баллистических ракет со стороны Ирана с каждым днем снижается.

Что касается возможного закрытия Ираном Ормузского пролива, то сил и средств у Тегерана для этого откровенно недостаточно. И реакция даже симпатизантов Ирана на подобный шаг Тегерана вряд ли будет положительной. Противоборствовать ВМС США на море у Ирана откровенно не получится. Американцы в достаточно короткое время отправят на дно все корабли Исламской Республики.

Какие выводы России необходимо сделать из происходящего? Только одного порядка - необходимо дальнейшее усиление оперативных и боевых возможностей ВС РФ. В частности, требуется вести дальнейшую теоретическую и практическую отработку вопросов завоевания Воздушно-космическими силами РФ господства в воздухе в конфликтах XXI-го века. Продолжить поиск оптимальных организационно-штатных структур для решения подобной задачи. Принять на вооружение авиационные средства поражения, аналогичные и превосходящие по ТТХ GBU-57. Модернизировать парк стратегических бомбардировщиков ВКС РФ для выполнения боевых задач с бомбами подобного типа.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок