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Раскрыто единственное способное атаковать ядерный завод Ирана под землей оружие США

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Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters.

РИА: У США есть только одно оружие, способное атаковать иранский завод Фордо

На данный момент одной из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, является уничтожение иранской ядерной программы — особенно завода по обогащению топлива Фордо. РИА Новости в своем материале рассказали, какое оружие будет способно атаковать данный объект, который расположен на глубине 90 метров, а все, что сверху, — это скальная порода.

Так, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку в этом случае. Это противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны. Однако здесь есть нюанс — она действует лишь на глубину 60 метров.

«Значит, понадобится несколько повторных ударов, — пояснил в беседе с WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. — Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата».

Ранее способность GBU-57 успешно ударить по объектам Ирана, которые находятся глубоко под землей, подтвердил и старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Во время атаки бомбардировщиков B-2 Spirit по цели возле Фордо будет нанесена серия ударов в одну точку, что, как считается, позволит пробить такую мощную защиту», — также рассуждал специалист.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
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