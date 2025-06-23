Раскрыто единственное способное атаковать ядерный завод Ирана под землей оружие США

РИА: У США есть только одно оружие, способное атаковать иранский завод Фордо

На данный момент одной из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, является уничтожение иранской ядерной программы — особенно завода по обогащению топлива Фордо. РИА Новости в своем материале рассказали, какое оружие будет способно атаковать данный объект, который расположен на глубине 90 метров, а все, что сверху, — это скальная порода.

Так, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку в этом случае. Это противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны. Однако здесь есть нюанс — она действует лишь на глубину 60 метров.

«Значит, понадобится несколько повторных ударов, — пояснил в беседе с WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. — Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата».

Ранее способность GBU-57 успешно ударить по объектам Ирана, которые находятся глубоко под землей, подтвердил и старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Во время атаки бомбардировщиков B-2 Spirit по цели возле Фордо будет нанесена серия ударов в одну точку, что, как считается, позволит пробить такую мощную защиту», — также рассуждал специалист.