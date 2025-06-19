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Названо способное уничтожить подземные объекты Ирана оружие

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Фото: DoD photo / Wikimedia
Фото: DoD photo / Wikimedia.

Эксперт Лямин: Подземные объекты Ирана могут поразить американские бомбы GBU-57

Ядерные объекты Ирана, которые находятся глубоко под землей, можно уничтожить только американскими корректируемыми противобункерными авиабомбами GBU-57. Особенности оружия назвал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, передает «Российская газета».

По его словам, иранский ядерный объект в районе города Фордо построен в гранитных породах на глубине 90 метров. Поэтому единственным боеприпасом, который способен поразить его, остается GBU-57. Бомба весом 13,6 тысячи килограммов несет 2700-килограммовую боевую часть. Для наведения боеприпаса на цель используется инерциальная и спутниковая навигация.

«По открытым данным, она [бомба] пробивает толщу земли на глубину 61 метр, а если говорить об армированном бетоне — на 19 метров. Поэтому во время атаки бомбардировщиков B-2 Spirit по цели возле Фордо будет нанесена серия ударов в одну точку, что, как считается, позволит пробить такую мощную защиту», — сказал эксперт.

GBU-57 разработали в 2007 году для поражения подземных объектов Ирана и КНДР. В 2011 году первую партию бомб поставили Военно-воздушным силам США. Боеприпас несколько раз модернизировали.

В мае стало известно, что Соединенные Штаты запустят серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13) в июле. Мощность заряда бомбы, которую будут нести стратегические бомбардировщики, составляет 360 килотонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
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