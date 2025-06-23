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Боевые качества российской РСЗО «Торнадо-С» оценили

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Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» показывает высокую эффективность против ПВО Украины

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» показывает высокую эффективность при прорыве противовоздушной обороны (ПВО) Украины. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что эта РСЗО обладает рядом особых боевых качеств. «Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт», — говорится в сообщении.

В-третьих, снаряды данной РСЗО регулярно показывают высокую вероятность прорыва украинской ПВО. В-четвертых, «Торнадо-С» оснащены системой наведения, устойчивой к действиям средств радиоэлектронной борьбы противника.

В феврале «Ростех» рассказал, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны.

В январе госкорпорация заявила, что скорость работы «Торнадо-С» не дает противнику опомниться.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Торнадо-С
Компании
Ростех
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