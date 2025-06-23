В США рассказали о 30-часовом перелете носителя «уничтожителя бункеров» для удара по Ирану

Defense News: Для удара по Ирану B-2 потребуется совершить 30-часовой перелет

Для удара по Ирану стратегическому бомбардировщику B-2 Spirit, способному переносить бомбу GBU-57, известную как «уничтожитель бункеров», потребуется совершить 30-часовой перелет с авиабазы ​​Уайтмен в Миссури (США) и обратно с несколькими воздушными дозаправками. Об этом рассказывает американское издание Defense News.

«Мощная бомба использует свои массу и кинетическую силу, чтобы поразить глубоко зарытые цели, а затем взорваться», — говорится в публикации.

Согласно данным издания, в настоящее время на Ближнем Востоке нет B-2 Spirit, а находящиеся на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress переносят боеприпасы меньшей мощности.

Defense News отмечает, что на следующей неделе в Средиземное море прибудет авианесущая группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем Gerald Ford, который станет третьим американским авианосцем, развернутым в регионе ирано-израильского конфликта.

Ранее издание TWZ заметило, что защищенный ядерный подземный объект в Фордо в Иране способны разбомбить два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules.

Также СМИ допустило, что в наземной операции на территории Ирана может принять участие Отряд специального назначения «Дельта» армии США или спецназ ВМС.