В США описали два сценария бомбардировок ядерного бункера в Иране

TWZ: Бункеры в Иране способны разбомбить самолеты B-2 Spirit или C-130 Hercules

Защищенный ядерный подземный объект в Фордо в Иране способны разбомбить два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules. Сценарии их примения описало американское издание TWZ.

По оценке обозревателя Тайлера Рогоуэя, уничтожить глубокий подземный бункер способна только американская 13,6-тонная корректируемая противобункерная бомба GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), штатным носителем которой выступает стратегический стелс-бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-2 Spirit. «Часть привлекательности B-2 заключается в том, что он может очень глубоко проникнуть в иранское воздушное пространство и поразить цели без необходимости вести полноценную воздушную войну», — уверен автор.

Рогоуэй пишет, что способность Ирана бороться с воздушными угрозами с начала израильской кампании серьезно ухудшилась, поэтому «истребители и даже медленно движущиеся большие беспилотники, которые действуют на средней высоте, теперь относительно свободно летают над крупными иранскими населенными пунктами». По мнению автора, последнее обстоятельство позволяет вместо американских B-2 Spirit использовать израильские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules, грузоподъемность которых позволяет переносить бомбы GBU-57.

Обозреватель напоминает, что США во время войны во Вьетнаме с C-130 Hercules применяли 6,8-тонные бомбы BLU-82. Впоследствии в Афганистане американские войска с C-130 Hercules сбрасывали 9,5-тонные бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Рогоуэй допускает, что боеприпасы наподобие MOP или MOAB могут быть адаптированы для применения с C-130 Hercules. Автор не исключил, что у израильской стороны могут быть свои аналогичные боеприпасы и ей не потребуется участие США.

К недостаткам применения C-130 Hercules для бомбардировок обозреватель отнес его высокую заметность для иранских радаров, а также меньшие грузоподъемность, скорость и высоту полета. «C-130, сбрасывающий то же самое оружие на высоте 25 тысяч футов (7,6 километра — прим. «Ленты.ру») и скорости 250 миль в час (402 километра в час — прим. «Ленты.ру»), приведет к значительно меньшей кинетической силе удара, чем B-2, сбрасывающий оружие на высоте 50 тысяч футов (15,2 километра — прим. «Ленты.ру») и скорости 500 миль в час (805 километров в час — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Ранее журнал The National Interest заметил, что в возможном ударе США по Ирану могут принять участие два авианосца, десятки истребителей и несколько стратегических бомбардировщиков.