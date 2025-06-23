В США объяснили затягивание с решающим ударом по Ирану

TWZ: США необходимо снижать риски, оказывая поддержку Израилю в давлении на Иран

США необходимо снижать риски от возможных потерь при нанесении решающего удара по Ирану, продолжая оказывать поддержку Израилю в наращивании военного давления на Тегеран. Так задержку возможного прямого участия Вашингтона в кампании объяснило американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что пока «каждый день Израиль выполняет работу в одиночку, прямой риск для американских экипажей, активов и персонала в регионе снижается». По данным СМИ, «с каждым часом противовоздушная оборона Ирана (которая все еще представляет угрозу, хотя и значительно уменьшенную) и арсенал ухудшаются, а его командование и управление находятся под растущим давлением, хотя есть риск некоторого восстановления со временем, если давление будет сброшено».

«Главный вопрос в том, где находятся иранские баллистические ракеты малой дальности, беспилотники-камикадзе и крылатые ракеты?» — задается вопросом автор.

Он уверен, что именно вышеперечисленные средства нападения и Военно-морские силы (ВМС) Ирана представляют основную угрозу для потенциального американского участия, а не баллистические ракеты средней дальности, которые сравнительно сложно спрятать.

«Так нужно ли принимать решение [о нанесении удара] прямо сейчас? Нет. И, возможно, США выгодно подождать, учитывая риски», — заключается в публикации.

Ранее TWZ отмечало, что защищенный ядерный подземный объект в Фордо в Иране способны разбомбить два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules.

Также в июне издание допустило, что в наземной операции на территории Ирана может принять участие отряд специального назначения «Дельта» армии США или спецназ ВМС.