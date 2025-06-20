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Военное обозрение

Россия поможет КНДР с созданием беспилотной авиации, обучив корейских специалистов сборке и управлению БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея поможет России с разминированием и восстановлением пострадавших районов Курской области, Россия поможет КНДР с созданием и управлением беспилотниками. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на дипломатические источники, Пхеньян готовит к отправке в Россию большое количество своих граждан на обучение.

Порядка 25 тысяч северокорейских граждан пройдут в России обучение по беспилотным технологиям, начиная от разработки и сборки БПЛА, до их управления, в рамках договоренностей между Москвой и Пхеньяном. Предварительно, обучение будет проходить на предприятиях, где собирают ударные дроны типа «Герань» в Татарстане. Одновременно корейцы помогут в сборке беспилотников, на практике закрепив то, чему обучились. Вероятней всего, обучение будет проводиться группами в течение длительного времени.

По мнению экспертов, КНДР не только получит российский опыт создания и управления БПЛА, но и сумеет в довольно короткие сроки создать собственную систему производства беспилотников всех видов. А учитывая, что военнослужащих Корейской Народной Армии будут обучать на основе опыта применения дронов в СВО, это будет очень большим подспорьем.

Ранее сообщалось, что в рамках ранее достигнутых договоренностей КНДР отправит в Курскую область одну тысячу саперов, которые после подготовки и получения современного оборудования начнут разминирование российского региона. А восстановлением Курской области займется дивизия военных строителей общим количеством пять тысяч человек.

Как показывают последние события, в лице КНДР Россия обрела верного союзника, готового прикрыть спину в войне и подставить плечо в мирной жизни.

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КНДР
Россия
Проекты
БПЛА
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