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ВСУ оснастили «мотолыгу» бомбометом

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Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

ВСУ оснастили тягач МТ-ЛБ морским бомбометом РБУ-6000

Гусеничные тягачи МТ-ЛБ Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали оснащать морскими бомбометами РБУ-6000 «Смерч-2». На соответствующий снимок обратила внимание «Российская газета».

На фото изображена машина, которую называют «мотолыгой», с морским бомбометом в задней части корпуса. Это превращает советский тягач в импровизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Ранее Вооруженные силы России подобным образом создавали РСЗО на шасси грузовиков Урал-4320, МТ-ЛБ, а также танков.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили РСЗО на шасси Т-80 с бомбометом РБУ-6000. Новое вооружение установили вместо снятой башни. «Смерч-2», который изначально разработали для поражения подлодок и торпед, получил 12 стволов для метания 100-килограммовых бомб РГБ-60. Дальность стрельбы составляет более пяти километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
Т-80
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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