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В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80

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Фото: Werner Willmann / Wikimedia
Фото: Werner Willmann / Wikimedia.

В зоне СВО вооружили шасси танка Т-80 морским бомбометом РБУ-6000

Российские бойцы в зоне спецоперации (СВО) вооружили шасси танка реактивным морским бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2». На фотографию самодельной установки обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На снимке виден Т-80 с демонтированной башней, которую заменили реактивно-бомбометной установкой. Также на машине можно заметить решетчатые экраны, которыми прикрыли стволы РБУ и корпус танка.

Изначально «Смерч-2» разработали для уничтожения подлодок и атакующих торпед противника. Установка получила 12 стволов для метания бомб РГБ-60 весом 100 килограммов. Дальность стрельбы РБУ-6000 — более пяти километров.

В мае военный эксперт Дмитрий Корнев писал, что в зоне СВО российские бойцы применяют различные морские системы, включая артиллерийские установки 2М-3М, огнеметно-зажигательные комплексы А-22 «Огонь» и РБУ-6000.

В апреле появилось видео, демонстрирующее применение РБУ-6000 на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ артиллерийского дивизиона отряда «Невский».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
Т-80
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