Новинки в оснащении ССО США и союзников.

Интенсивность и разнообразие задач, выполняемых силами специальных операций (ССО), требуют использования первоклассного стандартного оборудования, а также специально разработанного снаряжения. Несмотря на то, что ССО уже являются одной из самых хорошо оснащенных категорий сил в любой армии, они постоянно ищут новые или усовершенствованные инструменты, которые обеспечили бы им тактическое преимущество.

Стрелковое оружие

Широкий спектр задач, стоящих перед подразделениями специального назначения (СпН), требует закупки различного вооружения, оптимизированного для разных режимов ведения боевых действий и дистанций. Об этом свидетельствуют продолжающиеся работы по модернизации подразделений СпН Сухопутных войск и ВМС Германии – соответственно Kommando Spezialkräfte (KSK) и Kommando Spezialkräfte Marine (KSM).

В самом кратком изложении, KSK и KSM заменяют свои нынешние пистолеты на новый Walther P14 и компактный P14K. Контракт на поставку был объявлен в мае 2024 года и рассчитан на семь лет. Он предусматривает поставку до 6500 пистолетов, а также аксессуаров, запчастей и обучающих систем.

P14 создан на основе 9 мм служебного пистолета (PDP) компании Carl Walther AG. Аксессуары для P14/P14K включают глушители, компенсаторы, прицелы с красной точкой и лазерные целеуказатели, а также стандартные (на 18 патронов) и длинные магазины. Это оружие подходит для использования на море.

Снайперские винтовки спецназа Германии

KSK недавно модернизировала снайперские винтовки G22 и G22A1 большой дальности (1200 м) до стандарта G22A2. Винтовка G22A2 оснащена дульным тормозом, который сокращает отдачу вдвое, уменьшает нажатие на спусковой крючок, а также модернизированными оптическими прицелами, оснащенными адаптером ночного видения. Другие дополнительные аксессуары включают глушитель, прицел с красной точкой и баллистический вычислитель со встроенным метеометром.

Снайпер KSK с винтовкой G22A2

Модель G210 позиционируется как «снайперская винтовка для ближнего боя» и представляет собой вариант MR308 A6, разработанный компанией H&K специально для тендера ССО, объявленного немецким KSK. При максимальной длине 1010 мм (включая ствол длиной 425 мм) и весе без патронов 4,4 кг полуавтоматическое оружие для ведения точного огня подходит для использования в различных условиях, в том числе в городе. О заказе до 500 ед. KSK и KSM было объявлено в августе 2024 года. Согласно последним заявлениям H&K, точный график поставок всё ещё обсуждается, но ожидается, что они начнутся в 2025 году.

Представители немецкого агентства оборонных закупок BAAINBw (в центре) и Heckler & Koch подписывают контракт на поставку G210

Компактная штурмовая винтовка

KSK и KSM также закупают два новых вида огнестрельного оружия для использования на коротких и средних дистанциях.

Компания Heckler & Koch определяет G39 как компактную штурмовую винтовку, которую можно использовать как пистолет-пулемёт (ПП). Новое «специализированное бесшумное оружие для спецназа» на базе HK437 будет иметь большую дальность и останавливающую силу, чем MP5D, который оно заменяет.

Оружие будет выпускаться под патрон 7,62×35 мм (.300 AAC Blackout). В конфигурации G39 он будет иметь ствол длиной 229 мм с выдвижным прикладом. G39 будет оснащён глушителем A-TEC. С установленным глушителем и полностью выдвинутым прикладом его длина составляет 926 мм. Вес без патронов с глушителем и пустым магазином составляет 3,3 кг. В целом, это оружие отличается высокой манёвренностью в ближнем бою и превосходит MP5 в бою на открытой местности.

В то время как H&K указывает, что эффективная дальность стрельбы из пистолета-пулемёта под патрон 9×19 мм составляет около 100 м, эффективная дальность стрельбы из штурмовой винтовки под патрон 7,62×35 мм может достигать 300 м. В феврале 2024 года было объявлено о закупке первой партии из 176 ед. Хотя поставки начнутся в 2025 году, в общей сложности потребуется до 988 единиц техники.

Пулеметы ССО США

Из-за бюджетных ограничений в октябре 2024 года Командование специальных операций США (USSOCOM) приостановило поиск новой снайперской винтовки для стрельбы на сверхдальние расстояния (более 2500 м), но продолжило реализацию других проектов по приобретению оружия.

К ним относится лёгкий пулемёт M2HB (Lightweight Machine Gun – Medium, LMG-M). Модель предназначена для дополнения и устранения разрыва в возможностях между крупнокалиберным пулемётом M2HB (HMG) калибра 12,7×99 мм (.50 BMG) с максимальной эффективной дальностью стрельбы около 2000 м и пулемётом общего назначения M240 (GPMG) калибра 7,62×51 мм с максимальной эффективной дальностью стрельбы около 800 м.

Участник конкурса LMG-M Sig Sauer MG 338

LMG-M будет выпускаться под патрон 8,6×93,5 мм (.338 Norma Magnum). Командование специальных операций надеется добиться точности стрельбы на дистанциях, сопоставимых с 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом, но при этом сохранить вес и мобильность M240. Это требование восходит к опыту ССО в Афганистане, где вражеские истребители, применяющие нестандартные пулеметы ПKM, стреляющие боеприпасами 7,62×54R (с оправой), достигли дальности стрельбы до 1500 м, что значительно превышает возможности M240. Новое оружие предназначено для демонтированного вооружения ССО, а также для установки на легких транспортных средствах и лодках.

SOCOM инициировало программу LMG-M в 2017 году, чтобы обеспечить превосходство над силами противника в будущем, и первоначально надеялась заключить контракты в 2021 году. Три оставшихся претендента на контракт – компании Sig Sauer, True Velocity (совместно с FN America) и Ohio Ordnance Works – поставили свои первые прототипы SOCOM для испытаний в феврале 2024 года. Как подтвердило SOCOM в марте 2025 года, программа LMG-M все еще проходит отбор поставщиков. Командование намерено объявить о своем решении летом 2025 года.

Планирующие и барражирующие боеприпасы

Иногда, конечно, 2000 м недостаточно. Учитывая требования к малозаметности и мобильности сил специального назначения, любое дальнобойное оружие должно быть легко переносимым как пешком, так и на лёгкой технике. С этой целью USSOCOM запрашивает заявки промышленности на высокоточный планирующий боеприпас, который меньше, чем малый планирующий боеприпас GBU-69, и который может быть доставлен беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Малый планирующий боеприпас GBU-69

В феврале 2025 года технологический инкубатор USSOCOM некоммерческая организация SOFWERX пригласила представителей отрасли на оценочное мероприятие в апреле 2025 года «для презентации, демонстрации и / или обсуждения своих решений». Последующие оценки, проведенные USSOCOM, могут привести к заключению соглашений об исследованиях и разработках и тестированию прототипа. В настоящее время целевое оружие обозначается как планирующий наступательный лёгкий беспилотный боеприпас (Gliding Offensive Lightweight Unmanned Munition, GOLUM).

Согласно публикациям, GBU-69 имеет длину 107 см и весит 27 кг, включая боевую часть (БЧ) массой 16,4 кг. Дальность действия превышает 32 км. Заявленные целевые критерии для GOLUM включают максимальную массу 13,2 кг и дальность действия 100 км и более, а также модульные варианты БЧ, в том числе для воздушного подрыва, ударного и проникающего воздействия.

Датчики и инструменты ситуационной осведомленности

Независимо от того, идёт ли речь о спасении заложников, прямых действиях или разведке, задачи сил специального назначения зависят от осведомлённости о ситуации. Требуется широкий спектр инструментов.

Бросаемые датчики

Тактическая камера Recce 360 производства Bounce Imaging предназначена для съёмки кругового видео (360°) и аудио в любых условиях. Сферическую камеру можно бросать как бейсбольный мяч. Датчик предназначен для обеспечения спецподразделений надёжной информацией о ситуации в сложных сценариях (спасение заложников и контртеррористические операции), сохраняя скрытность личного состава. Кроме того, устройство можно закрепить на шесте, опустить на тросе или установить на разведывательном БПЛА или необитаемом наземном транспортном средстве (ННТС).

Изделие Recce 360 доступно в двух вариантах: Recce 360 TW массой 770 г и Recce 360 Mini массой 360 г. Оба варианта оснащены шестью монохромными камерами, равномерно расположенными по всей сфере, чтобы обеспечить полный охват независимо от того, как приземлится шар.

Система также оснащена микрофоном и динамиком для двусторонней связи, а также светодиодами белого света, которые могут мигать, чтобы дезориентировать врагов перед атакой. Recce 360 можно дистанционно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона и передавать изображения в режиме реального времени оператору и ещё трём членам группы. В зависимости от варианта дальность передачи и время автономной работы достигают 123 м и двух часов соответственно.

Бросаемый датчик Recce 360 и аксессуары

В сентябре 2024 года компания Bounce Imaging объявила о добавлении в линейку своей продукции изделия Pit Viper 360. Компания описывает это устройство размером с грейпфрут как «первую в мире тактическую бросаемую тепловизионную камеру с обзором на 360°». В отличие от Recce 360, которая обеспечивает дополнительную тепловизионную функцию, Pit Viper сочетает в себе шесть ядер тепловизионной съёмки и инерциальный измерительный блок (IMU) для создания специального тепловизионного видеосенсора.

Разведка цели

Для выполнения задач разведки и наведения на цель ССО США выбирают средства из различных комбинаций оптических датчиков и систем огневой поддержки.

Одним из решений является прибор наблюдения Sterna True North (Sterna TNF) от компании Safran Vectronix AG. Изделие может сопрягаться с рядом оптико-электронных устройств фирмы для получения точных координат наведения. Sterna TNF может работать в условиях отсутствия данных глобальных спутниковых систем навигации (GNSS) и на любой местности, включая внутренние помещения. Типичные области применения включают разведку, управление огнем, непосредственную поддержку с воздуха и поисково-спасательные работы (SAR).

Safran Sterna TNF со встроенным оптоэлектронным устройством Moskito

Ключевыми возможностями, о которых сообщает производитель, являются: определение собственного местоположения, определение истинного магнитного севера и точный расчёт координат цели. Базовая система доступна в двух вариантах: Sterna TNF 45 и Sterna TNF 60. Оба варианта очень портативны, при этом более крупный TNF 60 имеет массу около 3,2 кг (без подключённого оптоэлектронного датчика, масса которого может достигать 3 кг).

Данные о наведении передаются с точностью CAT I или CAT II в зависимости от расстояния до цели и встроенного оптоэлектронного устройства. Решение с наибольшей дальностью действия достигается за счет установки многофункционального дневного/ночного бинокля Safran JIM LR или оптического датчика Moskito на верхней части Sterna TNF.

Оба устройства оснащены лазерным дальномером, который обеспечивает точность CAT II на расстоянии 10 000 м до цели. Координаты и изображения целей передаются по Bluetooth.

Разведка туннелей

USSOCOM в марте 2025 года разместило запрос на заключение контракта на дроны с видом от первого лица (FPV), специально предназначенные для использования в туннелях, пещерах и других закрытых пространствах. Название выбранного поставщика пока не разглашается, но в SOCOM заявили, что только одна компания способна предоставить как необходимые беспилотники, так и соответствующее обучение операторов.

Тендер специально ориентирован на группы ССО США категории «А» («зеленые береты»), действующие в зоне ответственности Центрального командования, хотя они могут быть предоставлены и другим силам СпН. Как указано в запросе командования: «В настоящее время отсутствие специальных БПЛА для операций по расчистке пещер вынуждает полагаться на военных служебных собак (MWD) или силы партнеров, что значительно увеличивает риск как для персонала, так и для успеха миссии. Пещеры представляют собой замкнутые, сложные пространства с ограниченной видимостью и непредсказуемым рельефом, что увеличивает опасность для персонала и потенциально снижает эффективность MWD».

Точный характер приобретаемых БПЛА остаётся неизвестным. Дроны с оптоволоконным кабелем в качестве проводника обеспечили бы максимальную надёжность обратной связи в реальном времени, поскольку условия внутри пещер и туннелей могут создавать помехи для беспроводных ретрансляторов автономных БПЛА. В частности, подразделения ВС Израиля приобрели значительный опыт использования БПЛА с оптоволоконным кабелем в обширных лабиринтообразных системах туннелей, где есть множество возможностей для установки мин-ловушек и засад.

Системы мобильности

У морских сил специальных операций есть особые требования к скрытному проникновению под водой. Помимо средств доставки боевых пловцов (SDV), к ним относятся индивидуальные средства передвижения под водой, такие как система Propulsion System для дайверов Jetboots от Patriot3. По данным производителя, эта система используется вооружёнными силами 25 стран, в том числе ВМС США, Корпусом морской пехоты США и подразделениями сил специальных операций армии США. В апреле 2022 года USSOCOM заказал дополнительные единицы техники по контракту на неопределённый срок и в неопределённом количестве (IDIQ) на сумму 10 млн. долл. США со сроком поставки до пяти лет.

Тяговый аккумулятор и устройство управления системой крепятся к поясу дайвера и соединяются кабелями с двумя тяговыми соплами, которые крепятся к бёдрам дайвера. Регулируемые сопла приводятся в действие двигателями постоянного тока с низким уровнем шума. Система позволяет развивать скорость до 7,2 км/ч (3,9 узла) и работать на глубине до 92 м. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает достаточную мощность для работы в течение шести часов, при этом фактическое время работы зависит от скорости.

Подобно водным саням или скутеру, Jetboots снижает риск переутомления при скрытном приближении боевого пловца, значительно увеличивая скорость и дальность плавания. В отличие от водолазных саней, у пловца свободны обе руки, чтобы манипулировать предметами или использовать оружие и средства разведки.

По сравнению с водными санями, Jetboots также обеспечивают лучшую мобильность и отзывчивость. Jetboots можно интегрировать с устройством Dive Tablet 2 и навигационным программным обеспечением DiveLog от Shark Marine Technologies. Это позволяет пловцу с помощью защищённого планшета постоянно отслеживать уровень заряда батареи, оставшееся расстояние и предполагаемое время прибытия к цели, а также текущее местоположение и глубину погружения.

Защитное снаряжение

Силы СпН должны быть готовы к самым разным сценариям развития событий, не перегружая себя оборудованием. В частности, что касается защитного снаряжения, они должны найти баланс между защитой и мобильностью.

Полумаска MITR-M1 от Avon Protection

В феврале 2025 года компания Avon Protection представила полумаску MITR-M1 для защиты от респираторных угроз низкого и среднего уровня. Преимущества по сравнению с полнолицевыми противохимическими респираторами включают меньший вес и возможность носить в кармане или стандартной сумке. Он предназначен для использования с креплениями на шлеме, что позволяет пользователю надевать маску, не снимая шлем. Фильтр можно носить как слева, так и справа, чтобы не мешать прицеливанию. По данным Avon, компактный фильтр частиц MITR-PF, используемый в маске, обеспечивает эффективность фильтрации 99,97%.

Конструкция полумаски предназначена для того, чтобы не мешать работе с другим снаряжением, таким как защитные очки или приборы ночного видения (NVGS). Кроме того, Avon разрабатывает дополняющие маску очки с питанием от MITR-PG1. По сути, это баллистический козырек со встроенным фильтром и системой воздуходувки для постоянной продувки воздуха внутри очков, защиты глаз и предотвращения запотевания.

Средства связи

Связь между личным составом развёрнутого подразделения сил специального назначения, а также между подразделением и штабом или другими воинскими формированиями является фактором, повышающим боевую эффективность. Сети становятся всё более необходимыми, и многие пользователи всё чаще применяют высокопроизводительные системы для сил специального назначения.

Одним из примеров является система Gladius 2.0 Flex – специализированный вариант системы Gladius 2.0 от Rheinmetall для сил специального назначения. В частности, Flex основан на легком варианте Gladius 2.0, разработанном для легкой пехоты, и включает в себя легкий базовый комплект, состоящий из легкого переносного устройства с масштабируемой баллистической защитой, радиоприемника для передачи голоса и данных со встроенным GPS-трекингом blue force, проводной/Bluetooth-гарнитуры для голосовой связи и устройства конечного пользователя, которое может представлять собой прочный планшет, смартфон или умные часы, способные отображать тактические карты и обмениваться тактической информацией. Flex добавляет специальные компоненты для поддержки требований ССО.

Сетевая система Gladius 2.0 Flex включает в себя устройство для отображения и обмена тактической информацией.

Согласно определению Rheinmetall, оборудование включает «умный» центр управления, который интегрирует дополнительные компоненты и обеспечивает управление энергией и данными для системы Gladius 2.0 Flex. Вместо того чтобы требовать от каждого компонента системы наличия собственных батарей, подсистемы Flex питаются от центрального аккумуляторного блока, что упрощает логистику.

Наголовный дисплей с функцией дневного и ночного видения использует дополненную реальность (AR) для отображения важной информации. Наконец, кабельный доступ позволяет подключить систему солдата непосредственно к транспортному средству, обеспечивая доступ к источнику питания, обмену данными, связи с транспортным средством, датчикам и исполнительным механизмам.

В то время как система Gladius компании Rheinmetall была приобретена ВС Германии, аналогичные сетевые системы приобретаются или разрабатываются многими вооружёнными силами. В качестве приоритетных элементов спецподразделения будут продолжать внедрять новые технологии, которые повысят ситуационную осведомлённость и коммуникационные возможности, жизненно важные для их успеха и выживания в полевых условиях.

По материалам ресурса euro-sd.com