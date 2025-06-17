Первая подлодка собственной постройки Тайваня готовится к выходу в море

В порту Гаосюн стартовали предварительные ходовые испытания первой дизель-электрической подлодки собственной тайваньской разработки "Хай Кун", которые предваряют самостоятельный выход субмарины в море. Как уточняет Navy Recognition, с момента спуска на воду в сентябре 2023 года на борту ДЭПЛ проводилась калибровка систем и швартовные испытания.

Издание отмечает, что передвижение "Хай Кун" внутри гавани без помощи буксира свидетельствует об успешной активации дизель-электрической пропульсивной системы и связанных с ней систем управления.

Подлодка "Хай Кун", Тайвань IDF 經國號

Напомним, что разработка Тайванем субмарин началась после неоднократных неудач в закупке новых платформ у иностранных производителей из-за экспортных ограничений и геополитического давления, особенно со стороны Китайской Народной Республики. К середине 2010-х годов Тайвань формализовал национальный план по строительству собственных подлодок.

Генеральным подрядчиком по программе производства субмарин стала судостроительная корпорация CSBC, а надзор на реализацией заказа поручили Национальному институту науки и технологий Чун-Шань (NCSIST).

Как сообщала местная пресса, на ранних этапах были задействованы международные технические консультанты, которые внесли свой вклад в акустическое моделирование, компоновку двигательной установки и проектирование электронных систем.

Головную субмарину "Хай Кун" заложили в сентябре 2021 года. Тогда планировали, что ее передадут флоту уже к концу 2024 года. Однако на реализации программы сказались скандалы в местной прессе. Тайваньские СМИ несколько лет обвиняли разработчиков и строителей подлодки в коррупции и утечках секретной информации.

В апреле 2024 года руководитель программы Хуан Шугуан ушел в отставку.

Сейчас командование ВМС Тайваня рассчитывает, что первая подлодка достигнет начальной эксплуатационной готовности в период с конца 2025 года по начало 2026 года (зависит от результатов испытаний в море).

Вторая подводная лодка уже строится на том же объекте, где произведена субмарина "Хай Кун". Программа модернизации флота Тайваня предполагает поставку восьми ДЭПЛ.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

Подлодку вооружат американскими тяжелыми 533-мм торпедами Mk48 версии Mod6 Advanced Technology, способными поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".