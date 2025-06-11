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В «Ростехе» назвали преимущества Т-90М

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости.

Глава «Ростеха» Чемезов: Танк Т-90М получил всеракурсную динамическую защиту

Российский танк Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку он получил всеракурсную динамическую защиту. Преимущества танка назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

«Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" — в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита», — сказал он.

По словам Чемезова, бывали случаи, когда в Т-90М попадали десятки дронов, но машина сохраняла боеспособность.

Модернизированный Т-90М оснащен новым башенным модулем с многослойным бронированием. Также защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт» и антидроновые экраны. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

В мае слесарь-механик «Уралвагонзавода» Дмитрий рассказал, что Т-90М смог выдержать несколько попаданий ракет противотанкового ракетного комплекса Javelin и обеспечить защиту экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
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