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В России оценили живучесть Т-90М

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

Уралвагонзавод: Танк Т-90М выдержал несколько попаданий из ПТРК Javelin

Российский танк Т-90М «Прорыв» смог выдержать несколько попаданий ракет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и обеспечить защиту экипажа. Живучесть машины оценил слесарь-механик «Уралвагонзавода» Дмитрий в эфире Первого канала.

«Ребята в восторге от "Прорыва". Машина сумасшедшая. "Джавелинами" обстреляли, раз шесть-семь были попадания. Машина сама уехала, сама приехала к нам. Экипаж весь целый. Живы-здоровы, без единой царапины», — сказал слесарь, занимающийся ремонтом танков.

Защищенность Т-90М обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита «Реликт». Также машины оснащают козырьками и резинотканевыми экранами для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе. В арсенал танка входит гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров и пулеметы. «Прорыв» получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в зону проведения специальной военной операции партию танков Т-72Б3М и Т-90М. С начала СВО в конструкцию танков внесли около двухсот различных изменений, направленных на повышение защищенности, подвижности и огневой мощи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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