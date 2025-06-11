Войти
Lenta.ru

Названо главное преимущество российского оружия

598
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Глава «Ростеха» Чемезов: Большую часть оружия РФ испытали в бою в ходе СВО

Большая часть российского оружия и военной техники прошла испытания в бою в ходе специальной военной операции (СВО). Главное преимущество российских изделий назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Он напомнил, что в ходе СВО применяются истребители Су-35 и Су-57, истребители-бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, артиллерийские системы, танки и другая бронетехника. Также Вооруженные силы России используют новое стрелковое оружие и экипировку.

«На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО. (…) Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции», — сказал Чемезов.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации экспортных Су-57Э в 2025 году.

В феврале генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что иностранные партнеры на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» .

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 15:34
  • 9350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?
  • 10.06 20:01
  • 0
И еще по поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены".
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"