Названо главное преимущество российского оружия

Глава «Ростеха» Чемезов: Большую часть оружия РФ испытали в бою в ходе СВО

Большая часть российского оружия и военной техники прошла испытания в бою в ходе специальной военной операции (СВО). Главное преимущество российских изделий назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Он напомнил, что в ходе СВО применяются истребители Су-35 и Су-57, истребители-бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, артиллерийские системы, танки и другая бронетехника. Также Вооруженные силы России используют новое стрелковое оружие и экипировку.

«На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО. (…) Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции», — сказал Чемезов.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации экспортных Су-57Э в 2025 году.

В феврале генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал, что иностранные партнеры на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» .