В «Ростехе» оценили американскую Bradley

Глава «Ростеха» Чемезов: У американской Bradley есть преимущества в части защиты

Американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые Вашингтон поставляет Киеву, обладают рядом преимуществ, которые не мешают уничтожать их российскими средствами поражения. Возможности БМП оценил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Он отметил, что некоторые эксперты восхваляют боевые качества американской машины. «На мой взгляд — неоправданный восторг. Мы смотрели ее с разных сторон: там есть плюсы в части защиты и удобства десантного отделения. Однако это не мешает нашим средствам поражения уничтожать американскую БМП вместе с экипажем и десантом», — сказал Чемезов.

По его словам, основная проблема Bradley — недостаточная проходимость на бездорожье. Машины вязнут в черноземе из-за большой массы и становятся легкой мишенью. Чемезов подчеркнул, что большая часть поставленных на Украину Bradley уничтожили.

Глава «Ростеха» отметил, что БМП должна быть быстрой и проходимой.

В апреле опубликовали отчет 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники Минобороны России, описывающий Bradley. Там отметили, что американская машина превосходит российскую БМП-3 по противоснарядной защите и противоминной стойкости.

В марте в «Ростехе» сообщили, что модернизированная БМП-2М с боевым модулем «Бережок» вдвое превосходит Bradley по дальности стрельбы.