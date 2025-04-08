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В институте Минобороны России констатировали превосходство Bradley M2 над БМП-3

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В 38-м НИИИ БТ Минобороны РФ констатировали превосходство Bradley M2 над БМП-3

В опубликованном 38-м НИИИ БТ Минобороны РФ отчете констатировано превосходство по основным параметрам американской М2А2 Bradley ODS SA над российской БМП-3. На исследование военного института обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



Согласно выводам российских экспертов, БМП М2А2 Bradley ODS SA превосходит БМП-3 по противоснарядной, противопульной и противоминной стойкости, огневой мощи, эксплуатационно-техническим характеристикам и эргономике.

Российская боевая машина опережает американскую «по динамичности, запасу хода, проходимости и возможности преодоления водной преграды на плаву, а также благодаря наличию 100-миллиметрового орудия».

По результатам исследования его авторы предложили рекомендации по конструкции перспективных российских боевых машин.

В марте издание TWZ заметило, что M2 Bradley получила новую ракету неизвестной модели.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» заявила, что боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» вдвое превосходит американскую БМП Bradley по дальности стрельбы.

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