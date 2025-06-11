ispace создаст для Европы луноход

ЕКА и компания ispace заключили контракт на создание лунохода

Европейское космическое агентство (ЕКА) и японская компания ispace заключили контракт на создание лунохода. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках программы Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration (MAGPIE) ровер будет изучать содержание водяного льда в приполярных районах естественного спутника Земли. Стоимость первого этапа работ по контракту — разработка концепции миссии и технологии полезной нагрузки — составляет 2,7 миллиона евро. О сроках запуска MAGPIE не сообщается.

Кроме европейского подразделения компании ispace, в проекте участвуют университеты и научные организации из Германии, Норвегии, Польши, Чехии и Великобритании.

Ранее ispace рассказала, что ее модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером.