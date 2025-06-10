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Российский дрон сравнили с автоматом Калашникова

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Кадр: Perviy Tehnicheskiy / YouTube
Кадр: Perviy Tehnicheskiy / YouTube.

«Боевая газета»: Дрон СКАТ 350М простой, как автомат Калашникова

Российский разведывательный дрон СКАТ 350М, который используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отличается простотой в эксплуатации. Издание «Боевая газета» сравнило беспилотник с автоматом Калашникова, передает концерн «Калашников».

«Военные ценят СКАТ 350М за то, что он надежен и прост в эксплуатации, как автомат Калашникова, и при этом имеет много необходимого им функционала: зоркое воздушное наблюдение, тщательный поиск целей, гарантированное обнаружение врага», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что аппараты используют для разведки, обнаружения различных целей и наведения средств поражения. Операторы дрона отмечают большой запас прочности изделия.

В мае в концерне «Калашников» рассказали, что беспилотник СКАТ 350М смог приземлиться после сквозных пробитий. Аппарат пытались сбить FPV-перехватчиком и поразили стрелковым оружием, однако он вернулся в заданный район.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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